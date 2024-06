Cos’è stato delle comunità energetiche dei cittadini?

Il d.lgs 199/2021 ha recepito la direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che ha introdotto le comunità energetiche rinnovabili (Cer).

Analogamente, il d.lgs 210/2021 ha definito la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini (Cec), che operano nell’ambito della generazione, approvvigionamento, distribuzione, accumulo, condivisione, vendita di energia elettrica e fornitura di servizi energetici, valorizzando la rete elettrica esistente, come previsto dalla direttiva 2019/944.

Non si è mai veramente parlato di Cec, mentre abbiamo parlato molto di Cer, sebbene, ahinoi, sin qui ne siano state realizzate poche, soprattutto in termini di dimensioni unitarie.

Con Fabio Armanasco e Matteo Moncecchi, rispettivamente amministratore delegato e responsabile dipartimento Energia e Affari regolatori di Kairoscope, abbiamo dunque cercato di colmare questo vuoto, con l’obiettivo di rispondere alle seguenti domande: cosa sono le Cec e in cosa si differenziano dalle CER? In quali casi sarebbe opportuno costituire una Cec e con quali benefici? Infine, ci sono Cecin fase di costituzione?

Cosa sono le Cec e in cosa si differenziano dalle Cer

Una prima distinzione riguarda il diverso ambito a cui si riferiscono le due configurazioni. “Quando si parla di Cer – spiega Armanasco – si parla di energia in senso lato, elettrica e termica, mentre per le Cer si parla di sola elettricità, riferendosi infatti la direttiva 2019/944 solo a questo mercato”.

Ricordiamo che il d.lgs 199/2021 ha previsto l’incentivazione della sola condivisione di energia elettrica, recependo formalmente la parte della direttiva Ue 2018/2001 che riguarda l’energia termica.

“Le Cer – continua Armanasco – prevedono inoltre la sola presenza di impianti alimentati da Fer, mentre le Cec possono comprendere anche impianti alimentati da fonti fossili. Se pensiamo a un’area fortemente urbanizzata, con prevalente presenza di condomini caratterizzati da tanti consumi e poca superficie, magari ombreggiata, un cogeneratore o un trigeneratore alimentato da gas naturale potrebbe soddisfare sia i carichi elettrici sia quelli termici, non solo delle utenze comuni ma anche di quelle individuali”.

La Cec, come peraltro la Cer, potrebbe quindi perseguire un obiettivo di efficienza nell’uso delle risorse esistenti e delle infrastrutture di rete, avendo come remunerazione la componente della valorizzazione dell’energia condivisa, riconosciuta da Arera.

Naturalmente, la Cec acquista significato nel momento in cui il mix di energia coinvolto vede una presenza preponderante di fonti fossili; mentre, per ottenere anche l’incentivo, con la Cer occorre investire in nuova produzione da energia rinnovabile.

Ci si chiede, tuttavia, se non si sarebbero potute recepire entrambe le direttive in un unico decreto legislativo che agevolasse la produzione distribuita di energia e la sua condivisione. In questo modo promuovendo, da un lato, nuova produzione da Fer e, dall’altro, l’utilizzo aggregato di tanti piccoli impianti fossili esistenti.

Un’altra differenza tra CER e CEC riguarda i soggetti che possono farne parte.

“Mentre alle Cer possono partecipare le Pmi – ricorda Moncecchi – nelle Cec il controllo può essere in capo alle sole piccole imprese, oltre naturalmente ai cittadini e agli altri enti, come avviene anche per le Cer”.

“L’esclusione delle medie imprese dalle Cec pare essere un segnale di discontinuità rispetto al passato, quando la produzione di energia da fonti fossili era appannaggio esclusivo appunto delle medie e grandi imprese”.

Cec, infatti, sta per comunità energetica dei cittadini: la loro costituzione sarebbe davvero un segno di discontinuità rispetto al passato ma al momento non risulta che si stiano facendo Cec neppure nei grandi supercondomini.

Quindi? Dobbiamo concludere che è l’incentivo, infine, che sta guidando le scelte? Incentivo, peraltro, destinato a finire nel breve periodo e in fin dei conti neppure poi più così tanto interessante (vedi Cacer: focus sull’aggiornamento delle Regole Operative e sul corrispettivo GSE).

“Inutile negare che l’incentivo è diventato spesso obiettivo nella promozione di questi meccanismi – osserva Armanasco – e che ha spostato in maniera significativa i pesi sui piatti della bilancia. Pertanto, in presenza della possibilità di realizzare impianti a fonti rinnovabili, anche in aree fortemente urbanizzate e con limitate superfici a disposizione, la soluzione che godrà di maggiori consensi sarà quella di una Cer o di uno schema Auc anziché quella di una Cec”.

Armanasco, guardando al bicchiere mezzo pieno, aggiunge poi che “in ogni caso, sia che si tratti di Cec o di Cer, il dibattito che ha preso vita in questi anni ha attivato un processo di creazione di cultura energetica a beneficio di tutti i cittadini e questo non è un risultato da sottovalutare”.

Le comunità energetiche in fase di avviamento, “sia che stiano nascendo sulla spinta di obiettivi sociali o ambientali sia che siano stimolate da aspetti meramente economici legati agli incentivi – secondo Moncecchi – sono tutte orientate al modello Cer, mentre nella direzione Cec rientreranno dei casi particolari, residuali, dove non c’è disponibilità di produzione rinnovabile.”

Si tratta di casi così residuali che al momento paiono inesistenti. Ma se questo è l’esito, davvero erano necessari quattro anni di normative, sperimentazioni, questioni giuridiche, fiscali e quant’altro? Tutto questo non avrà avuto un costo eccessivo rispetto al risultato che infine produrrà? Risultato comunque interessante ma che poteva essere perseguito in altro modo?

Le finalità di Cer e Cec: gestire le reti di distribuzione?

Alle Cec è data anche la possibilità di gestire le reti di distribuzione anche se pare non esserci una prospettiva in questo senso, a partire dalla necessità di forti competenze necessarie allo scopo. È pur vero che le cooperative energetiche storiche sono state in grado di fare questo passo e si sono rivelate sostenibili. I casi europei di cooperative che gestiscono anche le reti non sono pochi e in Italia è nato un produttore e fornitore di energia cooperativa, “ènostra”, che ha superato i diecimila soci e sta sul mercato.

“Ritengo che la gestione delle reti – osserva Armanasco – debba essere affidata a soggetti con competenze specifiche e che abbiano maturato la giusta esperienza. Non credo che nel 2030 affiderei la gestione di una porzione di rete a una Cec che si è costituita nel 2025, tanto più che l’elettrificazione dei consumi e la produzione distribuita da Fer mettono già a dura prova il sistema. Accolgo con favore l’esempio delle cooperative elettriche storiche che, tuttavia, sono caratterizzate da un senso di appartenenza, di prossimità e di relazione inimmaginabile nelle grandi città.”

È ipotizzabile che sperimentazioni in questo senso potranno avviarsi nei territori dove gli enti locali hanno mantenuto la proprietà della rete di distribuzione e che, prevedibilmente, vorranno integrarla con nuova produzione da Fer e la costituzione di una Cer.

“Lo scopo di Cer e Cec è quello di produrre benefici socio-ambientali ed economici per le comunità locali ma – secondo Moncecchi – non sarà la gestione della rete a produrre questi benefici. I benefici deriveranno dalla nuova produzione da Fer e su questa mi concentrerei.

In particolare “cercherei inizialmente di favorire la massima condivisione di energia per poi concentrarmi sulla nuova fornitura di servizi: l’aggregazione, la flessibilità, la ricarica delle auto elettriche tra gli altri. In casi particolari potrebbe valere la pena anche fare sperimentazioni sulla gestione delle reti ma si tratta più di un diritto di poter fare piuttosto che di una cosa che vale la pena fare”.

“Importante – continua Moncecchi – è che una Cer nasca con degli obiettivi precisi e che l’incentivo sia solo un mezzo e non il fine. Sarà un processo piuttosto lungo. Delle tante iniziative avviate mi aspetto che avranno maggiore possibilità di successo quelle che sono state fondate sul perseguimento di obiettivi collettivi e condivisi rispetto a quelle nate solo nella prospettiva degli incentivi”.

Occorre considerare, infatti, “che le Cer dovranno durare decenni mentre gli incentivi di cui tanto stiamo parlando sono uno strumento al quale si potrà accedere solo nei i prossimi due o tre anni”.

Fabio Armanasco è stato fino alla fine del 2022 responsabile del progetto sulle comunità energetiche per Rse e possiamo dire che ha gestito l’avvio di queste iniziative in Italia, accompagnando buona parte dell’iter di recepimento delle due direttive. Una domanda è d’obbligo: vi aspettavate che sarebbe stato così complicato portare e termine l’iter di recepimento?

“Si è trattato di un percorso piuttosto complicato anche nelle interlocuzioni con l’Ue – risponde Armanasco – e anche in ragione del fatto che il nostro sistema, che rappresenta un’eccellenza, non ha uguali in Europa. Per questa ragione, far comprendere i benefici legati all’adozione del modello virtuale, non è stata cosa semplice e d’altro canto non è stato semplice integrare le Cer nel nostro sistema”.

Questo perché “abbiamo un territorio densamente popolato e questo fa la differenza rispetto a far nascere una Cer in altri ambiti dove il modello fisico potrebbe essere una soluzione percorribile. Per quanto attiene l’implementazione – conclude – il rischio che non dobbiamo correre è di affidare la realizzazione delle Cer ai soli enti locali, facendo venire meno la partecipazione dei cittadini, in qualche misura deresponsabilizzandoli”.

Occorre, invece, “promuovere un dialogo virtuoso tra cittadini, imprese ed enti locali per identificare innanzitutto obiettivi comuni che possano essere traguardati in maniera condivisa”.