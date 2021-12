Quando scegliamo una pompa di calore elettrica è importante controllare nella scheda tecnica il valore del COP, per valutare l’efficienza del prodotto.

Ma il COP (Coefficiente di prestazione – Coefficient of Performance) non è un valore assoluto, come invece l’indicatore di efficienza della caldaia, ma va contestualizzato e per saperlo interpretare sono utili alcune informazioni di base: a quali temperature esterne dovrà lavorare la mia pompa di calore? Qual è la temperatura di mandata più idonea per ottimizzare i consumi? La mia pompa di calore sarà accesa tutto il giorno? O in alcuni orari? E come cambia il COP al mutare di tutte queste variabili? Di quale COP devo tener conto se vivo al nord, al centro o al sud Italia?

A tutte queste domanderisponde la quarta pillola della rubrica “Le pompe di calore elettriche per la casa senza gas“, realizzata da QualEnergia.it in collaborazione con l’ingegner Samuele Trento.

In ogni video-appuntamento Samuele Trento scioglierà i dubbi legati a questa soluzione impiantistica. Ne avete altri? Inviateli a: rubriche@qualenergia.it

Di seguito il quarto video (durata: 8′): “Che cos’è il COP e perché è importante?”

Organizzazione, riprese e montaggio a cura di Giorgia Piantanida

