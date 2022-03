L’esecutivo Governo italiano “sta valutando l’ipotesi di praticare sui carburanti un’accisa mobile” per ridurre i prezzi finali di benzina e gasolio, ha dichiarato questa mattina il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, nella sua informativa urgente al Senato sui rincari dei costi energetici e sulle possibili soluzioni.

Il governo italiano, ha ricordato Cingolani parlando del caro energia, nelle discussioni sul pacchetto europeo REPowerEU, ha proposto due misure: fissare un price cap temporaneo a livello europeo sulle transazioni di gas naturale all’ingrosso; disaccoppiare i prezzi di vendita dell’energia prodotta da fonti rinnovabili rispetto a quelli del parco termoelettrico, mediante una revisione delle regole del mercato elettrico.

Per quanto riguarda le possibili misure per aumentare la sicurezza delle forniture di gas nel breve-medio termine, ecco le principali citate da Cingolani:

incrementare la produzione termoelettrica a carbone e olio combustibile ;

; importare più gas algerino (arrivando fino a 9 miliardi di metri cubi/anno);

(arrivando fino a 9 miliardi di metri cubi/anno); maggiore utilizzo dei terminali Gnl italiani;

italiani; incentivare il riempimento degli stoccaggi di gas.

Queste invece le possibili misure strutturali per eliminare la dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia:

nuova capacità di rigassificazione su unità galleggianti ancorate in prossimità di porti, realizzabilein 12-18 mesi per circa 16-24 bcm (billion cubic metres, miliardi di metri cubi);

su ancorate in prossimità di porti, realizzabilein 12-18 mesi per circa 16-24 bcm (billion cubic metres, miliardi di metri cubi); nuova capacità di rigassificazione onshore : sono realizzabili progetti per due terminali per complessivi 20 bcm/anno di capacità, già autorizzati, in circa 36-48 mesi;

: sono realizzabili progetti per due terminali per complessivi 20 bcm/anno di capacità, già autorizzati, in circa 36-48 mesi; raddoppio della capacità del Tap (Trans adriatic pipeline) da 10 a 20 bcm/anno;

della capacità del (Trans adriatic pipeline) da 10 a 20 bcm/anno; sviluppo dell rinnovabili a terra e offshore fino a 8 GW/anno , equivalenti a circa 3 bcm di minori importazioni di gas;

a terra e offshore , equivalenti a circa 3 bcm di minori importazioni di gas; sviluppo del biometano con potenziale di circa 2,5 bcm al 2026;

con potenziale di circa 2,5 bcm al 2026; rilancio della produzione nazionale di gas sui giacimenti esistenti per 2,2 miliardi di metri cubi/anno , arrivando a una produzione complessiva di circa 5 miliardi di metri cubi;

sui giacimenti esistenti per , arrivando a una produzione complessiva di circa 5 miliardi di metri cubi; introduzione di meccanismi di ritiro della produzione nazionale da parte del Gse a prezzi equi, da assegnare alle aziende energivore e alle piccole-medie imprese.

Nell’audzione il ministro ha ricordato il quadro in cui ci troviamo: da inizio anno il prezzo del petrolio sul Brent “ha toccato punte di oltre 130 $ al barile, dagli iniziali 78 dollari”, mentre il prezzo del barile si attesta in questi giorni “intorno ai 100 dollari e da questo conseguono gli aumenti dei costi dei carburanti, che hanno suscitato apprensione in numerose categorie produttive e, più in generale, nei consumatori”.

Difatti, i prezzi finali di benzina e gasolio hanno continuato a salire in queste settimane, portandosi stabilmente sopra 2,2 euro/litro in modalità self e sopra 2,3 euro/litro per un rifornimento servito (dati riferiti a lunedì 14 marzo; da segnalare che oggi, mercoledì 16, le compagnie hanno ribassato i prezzi praticati).

Su questi numeri stanno pesando diversi fattori, tra cui la forte componente fiscale (Iva e accise fanno più del 50% del prezzo “alla pompa” nel nostro Paese), la debolezza dell’euro rispetto al dollaro, le speculazioni finanziarie, le tensioni sul mercato petrolifero (volatilità, squilibrio tra domanda e offerta), iniziate con la forte ripresa dei consumi di greggio dopo il lockdown e accentuate dalla guerra di Putin in Ucraina (si veda anche: Perché i prezzi dei carburanti stanno salendo così tanto?)

Cingolani ha poi evidenziato il “vertiginoso aumento” dei costi del gas e dell’energia elettrica.

Difatti, il prezzo del gas al Psv (Punto di Scambio Virtuale in Italia) è passato dai circa 20 €/MWh (0,2 €/Smc) di gennaio 2021 fino ai circa 160 €/MWh (1,7 €/Smc) delle prime settimane di marzo, con un aumento di quasi 8 volte e con punte giornaliere che hanno superato 200 €/MWh.

Mentre il Pun (Prezzo Unico Nazionale), si legge nell’informativa, ha raggiunto i valori più elevati da quando la borsa elettrica italiana è stata costituita, superando 600 €/MWh e attestandosi intorno a 300 €/MWh negli ultimi giorni.

Questo “anche come diretta conseguenza dei prezzi del gas naturale, che determinano il costo marginale degli impianti di generazione elettrica a gas, i quali fissano il prezzo del mercato all’ingrosso nella maggior parte delle ore”.

