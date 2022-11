La recente conferenza internazionale sulla decrescita Venezia 2022 ha mostrato che nel corso degli ultimi anni si è verificata una convergenza tra visioni e prospettive di una società futura – decrescita, ecosocialismo, ecofemminismo, società della cura, giustizia sociale e ambientale, conversione ecologica – che fino a poco tempo fa sembravano distanti o alternative.

Pur mantenendo ciascuna un focus specifico, le unisce il ripudio di qualsiasi prospettiva fondata sulla crescita (dei PIL), l’accumulazione del capitale, il produttivismo, l’estrattivismo, lo sfruttamento sia degli esseri umani che del vivente, le diseguaglianze sociali e il patriarcato; e, in positivo, una prospettiva fondata su decentramento e partecipazione alla gestione dei processi produttivi e dei rapporti sociali e un orientamento improntato alla sobrietà nei consumi e all’arricchimento delle relazioni.

Il problema irrisolto sia a livello teorico sia pratico è come far vivere, crescere e maturare queste visioni all’interno delle lotte in corso contro lo sfruttamento del lavoro e dell’ambiente e delle molteplici iniziative “molecolari” di riorganizzazione della vita e dei consumi in contesti di condivisione.

A connettere questi poli è la necessità e l’urgenza di affrontare la crisi climatica e ambientale già in corso e destinata ad aggravarsi; in sintesi, la conversione ecologica dell’apparato produttivo, delle relazioni sociali e degli assetti istituzionali.

Una “transizione” possibile – ormai ce ne sono le prove – solo se promossa “dal basso”, cioè partecipata da una popolazione che si costituisce in comunità, e non affidata solo a misure governative varate dall’“alto”, sempre tardive, parziali, discriminanti, incapaci di abbandonare il paradigma della crescita.

Solo comunità del genere saranno in grado di affrontare l’adattamento alle difficili condizioni a cui la crisi climatica e ambientale costringerà le prossime generazioni, già a partire da quella di chi è giovane oggi.

È un processo che spesso sembra mettere in forse posti di lavoro o abitudini acquisite senza prospettare alternative concrete, che vanno costruite in percorsi lunghi e aleatori.

Per questo i punti in cui può più facilmente affermarsi la prospettiva di una conversione produttiva – indissolubilmente legata alla ricomposizione di una comunità di riferimento – sono le aziende esposte al rischio di chiusura, delocalizzazione, ridimensionamento.

Lì, come sta mostrando l’esperienza esemplare della GKN di Campi Bisenzio, non esiste alternativa alla socializzazione della gestione sia della lotta che dell’impianto e a una conversione produttiva che può realizzarsi solo nel quadro di un piano di ambito almeno nazionale, ancora in gran parte da elaborare, come quello prospettato dal collettivo operaio per produzioni funzionali a una mobilità collettiva e sostenibile.

Con meno di quell’importo, messo a disposizione del nostro Paese dal programma NextgenerationeEU, sarebbe possibile convertire tutto il sistema energetico nazionale alle energie rinnovabili in poco tempo, come, al momento della loro entrata nella Seconda guerra mondiale, avevano fatto gli Stati uniti convertendo in pochi mesi tutti i loro impianti industriali alla produzione bellica.

Un processo inverso, dall’industria bellica o di beni superflui alla produzione di impianti e attrezzature per far fronte alla crisi climatica e al dissesto del territorio, sarebbe possibile se i nostri governi dessero loro la stessa importanza data allora (e anche oggi) alla guerra.

L’articolo è stato pubblicato sul n. 4/2022 della rivista bimestrale QualEnergia.

