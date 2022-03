Che ruolo possono e devono avere le rinnovabili e i sistemi di accumulo nel contrasto al caro energia e nel ridurre la dipendenza del nostro Paese dalle fonti fossili?

Lo abbiamo chiesto a Vincenzo Ferreri, CEO di sonnen in Italia, affrontando con lui anche il tema delle comunità energetiche, del loro stato attuale nel nostro Paese e delle opportunità di sviluppo.

Sonnen, che ha la sua sede centrale in Germania, è infatti madre della prima comunità energetica tedesca, la sonnen community. Forte della sua esperienza all’estero, quale può essere il contributo di sonnen per lo sviluppo di queste configurazioni anche in Italia?

Nel video anche un approfondimento su rischi e opportunità legati al Superbonus 110% e un commento sulle ultime novità in materia di cessione del credito.

