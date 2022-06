Il programma Switch2Product premia con servizi e contributi economici i migliori progetti per la nascita di startup e spin-off anche su efficienza energetica ed energia rinnovabile.

I principali organizzatori della XIV edizione del programma sono il Politecnico di Milano e il PoliHub (Innovation Park & Startup Accelerator), e si rivolgono a studenti, ricercatori, dottorandi e docenti del Politecnico di Milano, che intendono accelerare la validazione tecnologica e di mercato dei propri progetti per realizzare una startup.

Il progetto dovrà essere presentato da un Team di minimo due persone (o società), di cui almeno uno appartenente al Politecnico di Milano, o a uno dei Partner di Ricerca affiliati al Programma.

Il Programma premia i migliori progetti innovativi (idee di business, tecnologie e invenzioni scientifiche) da valorizzare attraverso la creazione di startup oppure spin-off.

Le categorie per candidare le domande di partecipazione sono quattro: “Health&Med Tech”, “Industries Transformation”, “New ways of working and living” e “Climate Tech & Circular Economy”.

Quest’ultima è dedicata a tecnologie, prodotti o idee imprenditoriali che:

mitighino l’impatto e l’aumento delle emissioni di gas serra

incrementino le performance, la produttività e l’ efficienza della produzione

della produzione utilizzino energia generata da risorse naturali

generata da siano basate sui principi di economia circolare.

I progetti selezionati potranno ottenere: