La Regione Piemonte ha pubblicato il bando per assegnare alle Micro, Piccole e Medie imprese e ai liberi professionisti, contributi regionali per la sostituzione dei propri mezzi aziendali, verso modelli a basso o nullo impatto ambientale.

Per accedere agli incentivi, le imprese devono avere unità locale operativa attiva in Piemonte e essere iscritte al Registro Imprese.

La dotazione finanziaria complessiva ammonta a 6.907.370 euro così suddivisa:

5 milioni di euro sulla Linea A- veicoli

1.381.500 euro sulla Linea B – ciclomotori e motocicli

525.870 euro sulla Linea C – velocipedi

Nella Linea A sono ammissibili investimenti per l’acquisto, o leasing, di veicoli aziendali (M1, M2, M3, N1, N2, N3) utilizzati per il trasporto di persone o di merci, almeno di classe ambientale EURO 6Dtemp: elettrico puro, idrogeno, ibrido, metano/GNL esclusivo, GPL esclusivo, benzina, metano o GPL bifuel, a fronte di una contestuale rottamazione di un medesimo veicolo aziendale per il trasporto di persone o merci, benzina fino a Euro 3/III incluso; ibridi benzina fino a Euro 3/III incluso; e diesel fino ad Euro 5/V incluso.

Nella Linea B sono ammissibili investimenti per l’acquisto, anche tramite leasing, di ciclomotori e motocicli per il trasporto di persone (L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, XM) a esclusiva trazione elettrica, a fronte di una contestuale rottamazione di un ciclomotore o motociclo per il trasporto di persone a 2 e 4 tempi aventi le seguenti caratteristiche: miscela fino a EURO 2 incluso, benzina fino a EURO 2 incluso, e diesel fino a EURO 2 incluso.

Nella Linea C è ammissibile la spesa di acquisto di velocipedi delle seguenti tipologie: bicicletta a pedalata assistita, bicicletta cargo o triciclo da carico, assimilabile a un velocipede, bicicletta cargo o triciclo da carico a pedalata assistita, assimilabile a un velocipede. Per questa linea ciascuna impresa può presentare fino a dieci domande di contributo, corrispondenti all’acquisto di 10 velocipedi.

Il provvedimento mette a disposizione risorse da 500 a 1000 euro per l’acquisto di velocipedi (Linea C), da 2mila a 4mila euro per l’acquisto di Ciclomotori e Motocicli (Linea B), mentre per la Linea A sono previsti contributi che variano da 2.500 a 25mila euro per i veicoli ibridi (benzina/elettrico, Metano, GPL, GNL) e da 10mila a 35mila euro per i veicoli a propulsione elettrica pura e a idrogeno.

La data di acquisto dei veicoli, rilevabile dalla fattura, deve essere successiva alla data del 21 ottobre 2021.

Tutti i contributi sono a fondo perduto e cumulabili con gli incentivi statali.

Le domande possono essere presentate fino a domenica 30 aprile 2023, salvo previo esaurimento delle risorse.

