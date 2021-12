Il Comune di Milano sostiene i residenti con l’erogazione di contributi o interventi per la messa in sicurezza e la corretta manutenzione degli impianti di riscaldamento autonomi.

Obiettivo è migliorare l’efficienza energetica degli impianti termici civili e, contestualmente, le condizioni ambientali e di sicurezza.

Possono presentare richiesta per l’erogazione degli interventi tutti i residenti nel Comune di Milano da almeno 2 anni, residente in un immobile in cui sia presente un impianto di riscaldamento autonomo di potenza inferiore a 35 kW con alimentazione a gas. I richiedenti dovranno essere in possesso di un’attestazione ISEE inferiore a 9.360 euro.

L’Avviso pubblico prevede due tipologie di interventi: la prima tipologia è dedicata agli impianti regolarmente targati e manutenuti e offre la possibilità di richiedere un bonus a copertura delle spese di manutenzione, per un importo fino all’85% delle spese sostenute e comunque fino a un massimo di 110 euro.

La seconda tipologia è per gli impianti non regolarmente targati o manutenuti, e da la possibilità di richiedere un intervento di manutenzione gratuita, tramite tecnici identificati dall’Amministrazione.

Le due tipologie di intervento sono differenziate e alternative. Il richiedente, in sede di compilazione guidata della domanda, verrà indirizzato verso una delle due opzioni disponibili in dipendenza dello stato manutentivo dell’impianto.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 22 marzo 2022 (ore 12).

Per informazioni: Comune di Milano

Potrebbe interessarti anche: