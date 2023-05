I Comuni sono ancora in tempo per partecipare al bando lanciato dal programma European City Facility (EUCF), che finanzia la creazione di concept di investimento su efficienza energetica ed energia rinnovabile.

La quinta edizione di questo bando (allegato in basso) ha un budget di 4,2 milioni di euro per finanziare 70 progetti in tutta Europa.

Le risorse complessive sono spalmate su tre regioni europee: l’Italia fa parte della regione del sud Europa, alla quale spettano 1,44 milioni. Con questa quota si prevede di finanziare 24 proposte in Grecia, Cipro, Italia, Malta, Portogallo e Spagna.

Possono presentare la candidatura tutti i comuni europei – in forma singola o in raggruppamento – dotati di un piano climatico e/o energetico, come i PAESC (Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile).

Il bando, infatti, mira a sostenere i Comuni e le autorità locali nello sviluppo di concept di investimento per attuare le azioni identificate nei loro PAESC.

Il concept è un documento che fornisce agli investitori e alle istituzioni finanziarie le informazioni necessarie per valutare un progetto di investimento.

Nelle edizioni precedenti di questa call, i beneficiari hanno utilizzato i finanziamenti per condurre varie azioni, tra cui studi di fattibilità tecnica, analisi di mercato, pianificazione delle parti interessate o analisi legali, economiche e finanziarie. Le attività possono essere svolte dal personale interno o da esperti esterni subappaltati.

Ciascun progetto potrà contare su un contributo di 60mila euro, oltre che su un supporto pratico agli attori locali per sviluppare il concept.

I termini per presentare le candidature sono fissati al 30 giugno 2023 (ore 17).

Per informazioni: European City Facility

