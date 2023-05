Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) ha pubblicato il Bando per l’attuazione dei Contratti di filiera in silvicoltura, finanziato dal Fondo complementare al Pnrr.

Secondo l’Aiel, l’associazione Italiana Energia dal Legno, dopo la pubblicazione del TUFF e della Strategia forestale nazionale, il Bando Pnrr (allegato in basso) è un altro tassello per il riordino e lo sviluppo del settore forestale italiano, “al fine di potenziare le relazioni intersettoriali lungo le catene di produzione, trasformazione e commercializzazione, attraverso l’aggregazione dei produttori e la creazione di responsabilità solidale di imprese e proprietari forestali”.

In questa ottica si inserisce anche la qualificazione della filiera foresta-legno-energia a scala locale che rappresenta un obiettivo della Strategia forestale nazionale, espresso nella Sotto-Azione B.3.3.

In particolare, si afferma che “l’utilizzo delle biomasse legnose a fini energetici è un tema di estrema attualità tecnica e scientifica, e sensibilità sociale. Riconosciuto nelle politiche internazionali ed europee in relazione alle possibilità offerte dalle altre fonti energetiche rinnovabili, quale strumento per contribuire al raggiungimento degli obiettivi climatici, di decarbonizzazione e di produzione di energia da fonti rinnovabili, acquista per il contesto nazionale una particolare importanza nello specifico nell’ambito dei contesti socioeconomici delle aree interne e montane”.

La direttrice di Aiel, Annalisa Paniz spiega a QualEnergia.it che “la filiera legno-energia improntata alla sostenibilità permette di operare nel quadro di una politica di gestione forestale integrata con le esigenze di transizione ecologica e di mercato vigenti, anche rispetto al rilancio del legno e dei suoi derivati come materiale fondamentale nel processo di decarbonizzazione dell’intera economia , partendo dai settori hard to abate, quali il settore termico e quello dei trasporti, in cui la bioenergia è di gran lunga il primo contributo alla penetrazione rinnovabile”.

“Inoltre – aggiunge Paniz – la bioenergia potrebbe contribuire a decarbonizzare interi settori economici grazie a impieghi non energetici in forma di biotessili, bioplastiche e, in genere, chimica verde e riutilizzando residui legnosi e sottoprodotti provenienti da altre lavorazioni altrimenti destinati allo smaltimento, la valorizzazione energetica del materiale legnoso si sposa con i princìpi di economia circolare e sostenibilità”.

Per l’associazione di categoria del settore è quindi il tempo di adottare delle iniziative a sostegno delle biomasse e della filiera legno-energia che prevedano investimenti a lungo termine nella gestione delle foreste diretti ad aumentare, in futuro, i livelli di approvvigionamento sostenibile di materie prime per il settore forestale e il loro utilizzo a cascata e il recente Bando Pnrr va proprio in questa direzione.

Caratteristiche tecniche del bando

Il bando, con una dotazione di 10 milioni di euro copre le spese, o parte di esse, sostenute dai contratti di filiera per rafforzare e sviluppare il settore forestale.

Il contratto di filiera si fonda su un accordo sottoscritto tra i diversi soggetti operanti nel settore e individua: soggetto proponente, obiettivi, azioni, risultati attesi, tempi di realizzazione e obblighi dei beneficiari.

Il soggetto proponente è il riferimento del contratto di filiera per il Ministero, per esempio:

società cooperative, consorzi di imprese, organizzazioni di produttori del settore forestale

organizzazioni interprofessionali

enti pubblici

società costituite tra proprietari forestali o di impianti di arboricoltura da legno; soggetti che esercitano l’attività di gestione, produzione e utilizzazione forestale, cooperative e loro consorzi; e soggetti che esercitano l’attività di trasformazione del legno e dei prodotti derivati

imprese commerciali, industriali o addette alla distribuzione

associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite

reti di imprese

gli accordi di foresta già sottoscritti.

Invece, i soggetti beneficiari sono i silvicoltori privati, Comuni, PMI e organismi di ricerca che partecipano all’accordo di filiera.

I contratti di filiera dovranno prevedere programmi di intervento non superiore a 1,2 milioni di euro. Il programma dovrà essere articolato in singoli progetti che rispettino le seguenti soglie di spesa previste.

Gli investimenti in tecnologie forestali – per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste e dell’arboricoltura da legno – sono ammessi con una spesa massima di 600mila euro.

L’intensità dell’aiuto è pari al 50% dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate e al 40% nelle altre regioni. Gli investimenti connessi all’uso del legno come materia prima o come fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale (compreso produzione di cippato o pellets).

Gli investimenti in infrastrutture per la modernizzazione del settore, comprendono anche i costi per ottimizzare o ridurre emissioni e consumi energetici aziendali (con spesa massima ammissibile di 600mila euro). In questo caso si copre il 100% dei costi per investimenti non produttivi e destinati a migliorare il valore ecologico delle foreste. Nel caso di investimenti destinati ad accrescere il potenziale economico delle foreste, l’intensità di aiuto è del 40 o 50%, a seconda della regione.

Alle azioni di formazione e informazione (ammesse con spesa massima di 200mila euro) spetta il 100% dei costi. Stessa intensità di aiuto è destinata agli organismi di ricerca per realizzare progetti volti a migliorare l’efficienza e sostenibilità dei processi produttivi e la qualità del legno e dei prodotti da esso derivati (massimo 300mila euro di spessa ammissibile).

I contributi in conto capitale saranno assegnati secondo una procedura a sportello. La domanda di agevolazione dovrà pervenire a decorrere dal 1 giugno e lo sportello resterà aperto fino al 15 giugno 2023 (ore 10), salvo esaurimento delle risorse.

Per informazioni: Masaf

Potrebbe interessarti anche: