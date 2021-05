Praticamente autonomo per il fabbisogno di energia elettrica e riscaldamento/raffrescamento, perché per il 90% autoconsuma quanto prodotto dall’impianto fotovoltaico e dal solare termico, grazie anche all’isolamento dato dalla facciata ventilata, mentre una pompa di calore sul tetto sfrutta l’energia del fotovoltaico per produrre acqua calda o fredda.

Queste le principali caratteristiche tecniche di quello che, a quanto ne sappiamo, è il primo condominio autoconsumatore collettivo operativo d’Italia (in foto), inaugurato oggi a Pinerolo (in basso il video dell’evento): un “democase” del progetto europeo Horizon Buildheat, che ha visto l’intervento di efficientamento realizzato da Acea Energie Nuove, nell’ambito del progetto Energheia in joint venture con Tecnozenith e con la collaborazione dell’Energy Center del Politecnico di Torino.

I due impianti solari – termico e Fv – in sintesi, consentono di produrre l’acqua calda sanitaria, di riscaldare le abitazioni d’inverno e raffrescarle d’estate, alimentando elettricamente la pompa di calore e di produrre energia elettrica per il consumo dell’edificio.

Il condominio, si è spiegato, necessita solo in caso di picchi estremi di freddo di una minima percentuale di gas o energia elettrica prelevati dalle differenti reti, pari a circa il 10% del totale.

Dispone inoltre di un pacco di batterie da 13 kWh per sfruttare quanto più possibile l’autoconsumo.

Ecco in sintesi i dati dell’ intervento:

impianto fotovoltaico da 20 kW e impianto s olare termico per produzione acqua calda sanitaria in copertura;

e impianto per produzione acqua calda sanitaria in copertura; pompa di c alore reversibile da 83 kW in riscaldamento, 71 kW in raffrescamento;

reversibile da in riscaldamento, 71 kW in raffrescamento; nuova sottocentrale per integrazione dei diversi sistemi di produzione energetica;

installazione 13 Enerboxx per distribuzione e contabilizzazione termica ed accumulo sanitario in ogni alloggio;

sistema BMS remoto per lettura e gestione di tutti gli impianti e parametri energetici dell’edificio;

-39% fabbisogno per acqua calda sanitaria e -74% fabbisogno per riscaldamento previsti;

posa di facciata ventilata prefabbricata per l’isolamento delle pareti esterne;

prefabbricata per l’isolamento delle pareti esterne; nuovi serramenti.

Ogni inquilino è dotato di uno schermo nel proprio appartamento con sistema BMS, Building Management System sinottico di controllo e gestione della temperatura di ciascun ambiente in base agli orari e differenti utilizzi degli spazi. Tramite il BMS è possibile rendersi conto dei propri consumi elettrici e quelli termici degli Enerboxx per l’acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento ed è possibile gestire i ventilconvettori meccanizzati.

Il video dell’evento di presentazione:

Intervengono:

Sen. Gianni Pietro Girotto , Presidente della Commissione Industria , Commercio e Turismo del Senato della Repubblica

, Presidente della , Commercio e Turismo del della Repubblica Luca Salvai Sindaco di Pinerolo

Sindaco di Andrea Tronziano Assessore al Bilancio della Regione Piemonte

Assessore al Bilancio della Francesco Carcioffo , Amministratore Unico di Acea Energie Nuove

, Amministratore Unico di Sergio Oliviero , Energy Center del Politecnico di Torino e Presidente del Comitato Scientifico di Atenes AUC , Associazione per la Transizione energetica Equa e Sostenibile attraverso l’autoconsumo collettivo

, Energy Center del e Presidente del Comitato Scientifico di Atenes , Associazione per la Transizione energetica Equa e Sostenibile attraverso l’autoconsumo collettivo Liliana Fracassi , Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del Gse

, Direttore del Dipartimento Supporto alle Fonti Rinnovabili del Ezio Chiaramello di Acea Energie Nuove

di Energie Nuove Pietro Del Grosso , di Tecnozenith

, di Maurizio Delfanti Amministratore Delegato Rse

Amministratore Delegato Katiuscia Eroe Responsabile Energia, Legambiente

Responsabile Energia, Romano Borchiellini Referente del Rettore per l’Energy Center del Politecnico di Torino

Marco Bailo Sindaco di Magliano Alp i e Presidente CER Energy City Hall

Sindaco di i e Presidente CER Energy City Hall Paolo D’Ermo, Comitato d’Indirizzo IFEC e Segretario Generale World Energy Council Italia

