Il gruppo immobiliare Goodman, BayWa r.e. (azienda del settore delle rinnovabili) e METRO, leader nel commercio all’ingrosso, hanno inaugurato il più grande impianto solare su tetto della Germania presso il sito logistico METRO di Marl, nella regione della Ruhr.

Si tratta di due impianti fotovoltaici, uno di circa 6 MWp e un altro su un secondo edificio di circa 12 MW di potenza.

In totale le due installazioni equivalgono a un’area di 14 campi da calcio con 43.000 moduli fotovoltaici. Le aziende forniscono così un contributo significativo alla promozione delle rinnovabili e alla realizzazione degli obiettivi climatici del governo della Nord Renania-Vestfalia. L’inaugurazione ha visto la presenza anche della vice-ministro del Lander.

L’impianto fotovoltaico genererà abbastanza elettricità solare per soddisfare le esigenze di METRO LOGISTICS nel sito e potrà immettere l’energia in eccesso nella rete (la producibilità totale è stimata pari al fabbisogno di 5.100 famiglie).

Inoltre, l’intero complesso edilizio ha già ottenuto il Gold Certificate of the German Sustainable Building Council (DGNB).

Come detto, METRO LOGISTICS, in qualità di gestore dell’immobile, ha potuto appoggiarsi a partner forti come Goodman e BayWa r.e., sviluppatore, fornitore di servizi e soluzioni nel settore delle rinnovabili.

Günter Haug, COO di BayWa r.e., ha dichiarato: “I grandi gruppi immobiliari industriali e commerciali come Goodman svolgono un ruolo chiave nell’aiutare le aziende a utilizzare in modo ottimale le loro grandi superfici sui tetti per generare energia rinnovabile. Questo progetto è un esempio importante ed è una vetrina per le aziende industriali e logistiche che vogliono fare davvero la differenza in termini di sostenibilità”.

Per METRO in qualità di grossista internazionale, con 102 negozi solo in Germania, le sfide energetiche sono diverse; ad esempio, nei settori della rigenerazione degli impianti di riscaldamento, nella conversione dei sistemi di raffreddamento in refrigeranti naturali, ma anche nell’espansione della flotta di veicoli elettrici e, ovviamente, del maggiore utilizzo di impianti FV.

Potrebbe interessarti anche: