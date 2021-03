Presentata ufficialmente venerdì 12 marzo ma operativa da dicembre 2020, quella di Magliano Alpi può probabilmente fregiarsi del titolo del titolo di “prima comunità energetica in Italia” realizzata grazie alla normativa introdotta con il Milleproroghe 2019, anche se, come abbiamo scritto, i cantieri aperti sono già diversi.

Di certo c’è da augurarsi che sia “la prima di quella che, si prevede, sarà una lunga serie di iniziative“, come ha fatto il presidente Commissione Industria del Senato Gianni Girotto, padre della normativa (scritta anche grazie agli input di Italia Solare e Legambiente).

A Magliano, l’amministrazione comunale ha realizzato un impianto fotovoltaico da 20 kW a cui energia prodotta viene condivisa con alcuni stabili comunali (biblioteca, palestra), una realtà produttiva e due famiglie.

L’Energy City Hall, questo il nome della comunità energetica nata anche con il supporto dell’Energy Center del Politecnico di Torino, durante questo 2021 si doterà poi di altri 20 kW di FV, installati sul tetto della palestra comunale, si è spiegato all’inaugurazione alla quale, oltre a Girotto hanno partecipato, tra gli altri, anche la sottosegretaria al ministero per la Transizione ecologica, Ilaria Fontana, l’amministratore delegato di Rse, Maurizio Delfanti, l’amministratore delegato del Gse, Roberto Moneta, Stefano Ditella in rappresentanza dei Fridays For Future Italia, e Beppe Grillo in collegamento telefonico.

“Le regole sono state definite, basta avere la volontà di metterle in pratica. È chiaro che ci troviamo in una fase iniziale, che però è cruciale affinché il recepimento della RED II sia più funzionale e adeguato possibile per raggiungere più velocemente gli obiettivi posti”, ha spiegato il presidente della decima commissione di Palazzo Madama.

La realizzazione della comunità energetica di Magliano Alpi ha visto anche la collaborazione di Rse. Quella delle comunità energetiche, ha detto l’ad Maurizio Delfanti, “è una grande occasione. Stiamo costruendo un nuovo modo di intendere il sistema energetico. La gestione della rete nazionale deve essere sinergica con la gestione delle comunità energetiche. Pensiamo ad esempio al ruolo che i sistemi di accumulo locale possono giocare per governare il sistema elettrico nazionale. Gestendo le risorse locali, stando attenti al perimetro più ampio della rete, possiamo avere un sistema elettrico più efficiente e flessibile”.

Qui il video della presentazione e sotto la scaletta dell’evento:

La locandina dell’evento (pdf qui):

Potrebbe interessarti anche: