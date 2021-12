Al via una joint venture tra Sinloc ed Energy4Com, per offrire ai comuni italiani le rispettive competenze nella progettazione, realizzazione e sviluppo di comunità energetiche.

Le Comunità energetiche coalizzano gli Enti Locali, i cittadini e le PMI di una stessa area nella produzione e condivisione locale di energia da fonte rinnovabile. Il completo recepimento della Direttiva europea sulle Comunità Energetiche (RED II) e il sistema incentivante che sarà inserito nei decreti attuativi aprono la strada a un rapido sviluppo di queste configurazioni.

In questo contesto si inserisce l’imminente avvio di numerose linee di finanziamento destinate a tali progetti. In particolare, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027 stanziano 2,2 miliardi, destinati ai comuni con meno di 5mila abitanti per la promozione delle rinnovabili per le comunità energetiche e l’auto-consumo.

Si tratta di una grande occasione per pianificare la transizione energetica del proprio territorio finanziandola attraverso l’ingente ammontare di fondi disponibili.

Per realizzare una pianificazione che guardi al territorio nel suo insieme, con caratteristiche di scalabilità e di replicabilità dei progetti, i Comuni possono quindi trovare un alleato nella professionalità e nelle esperienze complementari offerte da Sinloc e Energy4Com.

I servizi offerti dalla partnership coprono l’intero ciclo di programmazione e attuazione, grazie all’esperienza di Sinloc nella conduzione di studi di fattibilità, analisi dei rischi e pianificazione finanziaria e a quella di Energy4Com nella progettazione, realizzazione e gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Sinloc ed Energy4Com stanno già supportando singoli Comuni o aggregazioni sovracomunali come Unioni di Comuni, Comunità Montane e GAL che intendono avviare un percorso strutturato di pianificazione di area vasta, per attivare una rete di comunità energetiche sul territorio di riferimento.

“L’aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili è tra le priorità europee – ha dichiarato Andrea Martinez, vicedirettore generale di Sinloc – e grazie ai fondi del PNRR e agli incentivi previsti i Comuni, in particolare i piccoli Comuni delle aree interne, hanno la possibilità di ridurre i costi delle bollette, contrastare povertà energetica e spopolamento, contribuendo allo sviluppo dell’economia locale”.

Sinloc è una società investimento e consulenza, partecipata da dieci fondazioni bancarie e con una dotazione patrimoniale di 44 milioni. Presente su tutto il territorio nazionale, ha attivato oltre 900 milioni di euro investimenti a favore dello sviluppo di infrastrutture locali, nell’energia rinnovabile e nell’efficientamento energetico, prevalentemente in progetti di Partenariato Pubblico Privato.

Energy4Com (E4C) è una Società cooperativa fondata a Elmas (CA) nel 2021 da un team di professionisti da tutta Italia, con importanti esperienze nel settore della transizione energetica, smart grid e pianificazione. E4C è una start up innovativa che offre servizi e soluzioni tecnologiche per la realizzazione di Comunità Energetiche Locali distribuite sul territorio.

