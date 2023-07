Dopo la pubblicazione delle regole per l’autoconsumo anche il decreto per le comunità energetiche è in procinto di essere pubblicato.

Nella tappa sarda del Tour di Italia Solare si sono esplorate con gli esperti le opportunità per il settore anche in un’ottica di autonomia e indipendenza energetica. Qui il video e sotto la scaletta del convegno:

Saluti introduttivi – Federico Brucciani | Segretario Generale Italia Solare – Modera Daniela Patrucco | Giornalista ed esperta di CE

CER: stato dell’arte in attesa del decreto – Andrea Brumgnach | Vice Presidente, Italia Solare

– Andrea Brumgnach | Vice Presidente, Italia Solare Il ruolo degli accumuli nelle configurazioni di autoconsumo e nelle comunità energetiche rinnovabili – Tavola rotonda con Raffaele Maffioli, SENEC; Antonio Rossi, PM Service; Paolo Zavatta, VP Solar.

– Tavola rotonda con Raffaele Maffioli, SENEC; Antonio Rossi, PM Service; Paolo Zavatta, VP Solar. Storage: dagli scenari alle installazioni – Fabio Zanellini | Coordinatore del GDL Sistemi di Accumulo di Italia Solare

– Fabio Zanellini | Coordinatore del GDL Sistemi di Accumulo di Italia Solare Accumuli come servizio di flessibilità alla rete elettrica – Fabrizio Pilo| Presidente del CT 316 del

– Fabrizio Pilo| Presidente del CT 316 del Accumuli a servizio dei sistemi di autoconsumo condominiali – Emilio Ghiani | UnIca

– Emilio Ghiani | UnIca Domande dal pubblico

Conclusioni a cura di Paolo Rocco Viscontini, Presidente Italia Solare

Potrebbe interessarti anche: