La transizione energetica non è più rimandabile. Governi e aziende a livello globale si sono resi conto che gli obiettivi precedentemente fissati non sono più sufficienti, ma devono essere più ambiziosi e raggiunti più rapidamente.

Anche l’Italia ha introdotto gli obiettivi di Net Zero. La decarbonizzazione sembra essere una condizione essenziale per assicurarsi una crescita futura. Ma quali vantaggi stanno ottenendo le imprese sostenibili e com’è praticamente possibile bilanciare la propria responsabilità ambientale con gli obiettivi finanziari, anch’essi imprescindibili?

Se ne parlerà in un webinar organizzato da FIRE (Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia) e Centrica Business Solutions, in streaming giovedì 10 giugno dalle ore 10.

Gli esperti del settore spiegheranno perché decarbonizzare i processi e costruire un percorso sostenibile in azienda sia la strategia vincente del prossimo decennio non solo per ridurre le emissioni di CO 2 e rispondere alle richieste di consumatori, fornitori e nuove normative, ma anche per gestire meglio i propri costi e ottenere risparmi nel lungo termine.

Il webinar dal titolo “Transizione energetica & decarbonizzazione: come tenere sotto controllo i costi e raggiungere il Net Zero” illustrerà come dovrebbe essere un modello di business sostenibile e cosa devono fare le aziende per restare al passo, con suggerimenti pratici e storie di successo italiane.

Verrà spiegato come, con una corretta strategia energetica e con il giusto mix di soluzioni di autoproduzione di energia, approvvigionamento di energia rinnovabile, efficientamento degli edifici e mobilità elettrica, è possibile creare nuove opportunità per migliorare le prestazioni aziendali, affrontare il cambiamento climatico e ottenere un vantaggio competitivo.

Christian Stella, Managing Director di Centrica Business Solutions Italia, commenta l’appuntamento: “Chi pensa di poter attendere fino al 2050 per implementare soluzioni di gestione dell’energia e tecnologie di riduzione delle emissioni si espone a rischi politici, costi non previsti e opportunità mancate. Per questo abbiamo voluto organizzare un evento dedicato alle aziende italiane che fosse in grado di supportarle in questa transizione con consigli pratici e l’intervento speciale di due aziende che metteranno a disposizione dei partecipanti la loro preziosa esperienza: Saint-Gobain SEKURIT Italia e Balconi Spa, Gruppo Valeo Foods”.

L’Ingegner Dario Di Santo, Direttore di FIRE, che introdurrà il webinar, ha dichiarato: “La decarbonizzazione è un processo fondamentale per l’economia mondiale. In questo contesto le imprese dovranno giocare un ruolo primario. Anzitutto c’è il contributo alla riduzione delle emissioni conseguibile mediante l’introduzione sul mercato di prodotti e servizi a minore impatto emissivo nel ciclo di vita. In secondo luogo, c’è la necessità di efficientare dal punto di vista energetico i propri processi e le filiere di approvvigionamento e distribuzione, nonché l’impiego crescente di fonti rinnovabili in sostituzione di quelle fossili, verso un bilancio a emissioni nulle. Le aziende che sapranno innovare di più in questo senso saranno più competitive e produrranno più ricchezza per i loro stakeholder”.

Tra gli ospiti del webinar, Cosetta Viganò di Elettricità Futura, l’associazione italiana dei produttori, dell’industria e dei servizi per le energie rinnovabili, parlerà del ruolo delle fonti rinnovabili nel processo di transizione.

Daniele Francone, Business Development Manager di Centrica Business Solutions Italia, illustrerà come le aziende possono costruire una strategia di decarbonizzazione a lungo termine, utilizzando un mix di tecnologie, prodotti e servizi ad alta efficienza energetica e fonti rinnovabili e racconterà, insieme a Simona Piumatti, Direttore Generale di Saint-Gobain SEKURIT Italia e ad Alberto Alfieri, Presidente e AD del Gruppo Valeo Foods in Italia, due percorsi già intrapresi con successo. Infine, l’ospite internazionale Riccardo Rossi, della divisione Energy Marketing & Trading di Centrica, introdurrà le soluzioni di PPA, innovative opzioni di acquisto di energia rinnovabile, senza alcun investimento diretto e responsabilità gestionale.

La partecipazione è gratuita.

