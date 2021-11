Si è appena concluso il convegno organizzato da Kyoto Club sulle priorità e le strategie per una decarbonizzazione del riscaldamento degli edifici.

Il riscaldamento delle abitazioni – spiega l’associazione – è tra le principali cause dell’inquinamento cittadino ed è responsabile di oltre il 19% delle emissioni climalteranti prodotte dall’Italia e del 60% delle polveri sottili nelle aree urbane.

Per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici bisogna invertire la rotta, sono quindi necessari seri impegni da parte dei decisori politici. Il dibattito sul tema nel video del convegno realizzato oggi, 10 novembre, in diretta streaming:

Il programma:

Introduce e modera: Clementina Taliento – Kyoto Club



In diretta dalla COP26 a Glasgow

Giacomo Pellini – Kyoto Club



Efficienza energetica e trasformazione digitale

Nicola Badan – Gruppo di lavoro “Efficienza energetica e trasformazione digitale” Kyoto Club –

Influence & Regulation Development Manager di Schneider Electric



Decarbonizzazione degli impianti di riscaldamento degli edifici. Progetti e stato dell’arte

Katiuscia Eroe – Responsabile Energia – Legambiente



Passaggio dalle fonti fossili alle rinnovabili

Net Zero Carbon Cities Toolbox

Anna Acanfora – Former Project Fellow on WEF Net Zero Carbon Cities program seconded from Enel



Edifici efficienti nelle smart cities

Lorenzo Pagliano – eERG – Politecnico di Milano

Alberto Ermelli Cupelli – Knauf Insulation

Riccardo Bani – Presidente ARSE (Associazione per il Riscaldamento Senza Emissioni)

Riscaldamento degli edifici e inquinamento atmosferico

Marco Torre – CNR–IIA



Domande / Risposte / Interventi dai Partecipanti

Conclusioni: Gianni Silvestrini – Direttore scientifico Kyoto Club

