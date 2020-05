Tra i tanti fattori che influiscono sul rendimento delle pale eoliche nel corso degli anni, non bisogna sottovalutare l’impatto delle politiche fiscali dei governi.

È questa la “lezione” che arriva da uno studio americano del Lawrence Berkeley National Laboratory, pubblicato su Joule: How Does Wind Project Performance Change with Age in the United States?

I ricercatori hanno esaminato i dati provenienti da 917 parchi eolici negli Stati Uniti, evidenziando che il declino delle prestazioni (in termini di produzione energetica) rimane molto basso nei primi dieci anni di funzionamento. Si parla, infatti, di riduzioni medie annue pari allo 0,53% per gli impianti entrati in esercizio prima del 2008 e pari allo 0,17% per gli impianti realizzati dopo il 2008.

E tra decimo-undicesimo anno di funzionamento, si legge nello studio, i ricercatori hanno riscontrato che le prestazioni iniziano a decadere più rapidamente, con una diminuzione del 3,6% che coincide con lo scadere della PTC (Production Tax Credit), l’incentivo fiscale riconosciuto per dieci anni dal governo federale a ogni kWh generato con gli impianti eolici (poco più di 2 centesimi di $/kWh).

In media, scrivono poi gli autori della ricerca, le prestazioni dell’eolico negli stati Uniti diminuiscono di oltre un punto percentuale ogni anno (1,23% per la precisione) tra undicesimo e diciassettesimo anno di funzionamento. In sostanza, in 17 anni si perde il 13% circa di produzione energetica con una notevole accelerazione che parte allo scadere della PTC.

Questa “coincidenza”, evidenzia il documento, suggerisce che le strategie di operatività e manutenzione cambino quando viene a mancare l’introito della PTC.

In altre parole, gli operatori cercano di ottimizzare le attività O&M (Operation and Maintenance) in modo da ricavare il massimo di generazione elettrica nei primi dieci anni per poi andare a risparmiare sui costi di manutenzione negli anni successivi.

