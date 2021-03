Con una recente risposta (allegata in basso), l’Agenzia delle entrate ha chiarito come applicare il Superbonus 110% per lavori sulle unità cosiddette “collabenti”, vale a dire, immobili inutilizzabili-inabitabili a causa della loro fatiscenza.

Nel caso specifico, il proprietario di un rustico (categoria catastale F/2) gravemente danneggiato e in parte diroccato, vorrebbe utilizzare la maxi detrazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, per realizzare/installare:

cappotto termico ;

; caldaia a biomassa con relativo impianto di riscaldamento radiante;

con relativo impianto di riscaldamento radiante; pannelli fotovoltaici con accumuli e pannelli solari termici.

L’Agenzia delle entrate, in particolare, ricorda che (corsivo e neretti nostri) ai fini dell’ecobonus, “per gli edifici collabenti, nei quali l’impianto di riscaldamento non è funzionante, deve essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento […] e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. […] Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari”.

In sostanza, si legge nella risposta dell’Agenzia, “per effetto del richiamo contenuto nel citato articolo 119 del decreto Rilancio agli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63 del 2013, i principi sopra enunciati si applicano anche ai fini del Superbonus. Pertanto, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (‘unità collabenti’) a condizione, tuttavia, che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze)”.

Si ricorda poi che la legge di bilancio 2021 ha inserito il comma 1-quater nell’art. 119 del decreto Rilancio, in modo da comprendere nel Superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura e-o di uno o più muri perimetrali, a condizione che al termine degli interventi si raggiunga una classe energetica in fascia A.

