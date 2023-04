La ditta Simple Fast, Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, ha realizzato per un’abitazione di 250 mq in un palazzo degli anni ’30 a Roma un impianto di climatizzazione innovativo che consente di risparmiare circa il 50% sui costi energetici.

È stata installata la pompa di calore ibrida compatta Vitocaldens 222-F che provvede a riscaldamento e raffrescamento e per la trasmissione del calore e del freddo un impianto radiante a pavimento.

Vitocaldens 222-F è un sistema composto da pompa di calore, caldaia a condensazione a gas e serbatoio di accumulo da 130 litri per la produzione di acqua calda sanitaria.

La pompa di calore può coprire fino all’80% del carico termico annuo utilizzando l’energia termica presente nell’ambiente, abbattendo così i costi energetici. La caldaia a condensazione a gas interviene in caso di necessità, ad esempio quando, in giornate particolarmente fredde, non è sufficiente il calore generato dall’aria attraverso l’unità esterna.

Il manager energetico Hybrid Pro Control integrato nella Vitocaldens 222-F è in grado di scegliere se dare precedenza alla fonte di energia fossile o a quella rinnovabile, oppure se far lavorare entrambe in parallelo: valuta di volta in volta in autonomia qual è la soluzione più conveniente in funzione della temperatura esterna e del carico termico dell’abitazione.

L’installazione di un impianto a pannelli radianti a pavimento è stata considerata la soluzione ideale per garantire il miglior comfort termico in ambiente sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Il modello utilizzato è il pannello bugnato Premium, facile da posare e con elevato rendimento.

Gli addolcitori vengono utilizzati per ridurre la durezza dell’acqua fredda che viene immessa nell’impianto idrico di casa. Questo consente di proteggere l’impianto stesso dalla formazione di calcare, assicurando lunga vita alla caldaia e a tutti gli elettrodomestici che funzionano con l’acqua. Viessmann offre una gamma di addolcitori per impianti di riscaldamento di case mono e bifamiliari e per applicazioni condominiali.

Nel video la presentazione del progetto e degli impianti:

