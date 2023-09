Baxi SpA, azienda che opera nel settore del riscaldamento e della climatizzazione, acquisisce, in accordo con il Gruppo BDR Thermea (a cui appartiene dal 2009), il 25% del Gruppo G.I. Holding, attiva nella produzione e commercializzazione di soluzioni d’avanguardia nella climatizzazione, nel raffreddamento dei processi industriali, nel condizionamento di precisione e nel trattamento dell’aria per edifici commerciali, industriali e pubblici.

Con sede a Latisana (UD), il Gruppo G.I. Holding produce e commercializza un’ampia gamma di pompe di calore, refrigeratori d’acqua, centrali trattamento aria, unità roof top e ventilconvettori a marchio CLINT, KTK KLIMATECHNIK e NOVAIR (nella foto il quartiere generale del gruppo).

L’azienda offre anche soluzioni su misura per sistemi di raffreddamento per applicazioni tecniche come centri di elaborazione dati e sale server con il marchio MONTAIR.

Inoltre, è specializzata nell’uso di refrigeranti naturali e a basso impatto ambientale (GWP). Con 300 dipendenti e siti produttivi in Italia e Ungheria, G.I. Holding, che continuerà ad operare in Italia edInternazionalmente con i propri marchi, è presente in oltre 70 mercati a livello mondiale.

La partnership strategica con il gruppo friulano, iniziata nel 2020 con la fornitura di una gamma di pompe di calore di media-alta potenza, consentirà a Baxi e al Gruppo BDR Thermea di ampliare ulteriormente l’offerta per il segmento commerciale e industriale nel mercato Italia e nei numerosi mercati esteri in cui operano.

Le due realtà collaboreranno anche nelle attività di ricerca e sviluppo per fornire ai clienti nuove soluzioni per la transizione energetica.

