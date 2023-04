Il Gruppo Viessmann combinerà la propria divisione “Climate Solutions” con Carrier Global Corporation, fornitore internazionale di soluzioni intelligenti per l’energia rinnovabile, l’air conditioning, heating and ventilation, con sede a Palm Beach Gardens, Florida (USA).

Al momento della chiusura della transazione, prevista per la fine del 2023, il Gruppo Viessmann diventerà uno dei maggiori azionisti di Carrier. Di conseguenza, il CEO del Gruppo Viessmann, Max Viessmann, diventerà un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione di Carrier.

La divisione HVAC del Gruppo Carrier è in una posizione di rilievo nel segmento residenziale e commerciale in Nord America e nel segmento commerciale in Europa. L’azienda è inoltre presente in Asia, con il suo marchio locale Toshiba Carrier Corporation.

La divisione Climate Solutions del Gruppo Viessmann occupa invece una posizione importante nel mercato residenziale premium in Europa. E l’unione delle due aziende permetterà a entrambe di entrare in nuovi mercati o consolidare la propria presenza in mercati già presidiati, godendo di un vantaggio commerciale.

Queste due realtà genereranno nel complesso un fatturato di oltre 17 miliardi di dollari con circa 45.000 dipendenti.

Il mercato europeo

Dopo la chiusura dell’accordo, Viessmann Climate Solutions, guidata dall’amministratore delegato Thomas Heim, diventerà uno dei principali motori della strategia di crescita di Carrier nel settore HVAC residenziale e light commercial in Europa. La sede centrale rimarrà ad Allendorf, in Germania.

Offerta più ampia

I clienti e i partner installatori di entrambe le aziende beneficeranno di una più ampia gamma di prodotti, nonché di servizi post-vendita e soluzioni digitali.

Potranno inoltre beneficiare di maggiori capacità produttive e tempi di consegna ridotti per le soluzioni che prevedono l’uso di energia rinnovabile. Ad esempio, sarà disponibile una più ampia gamma di pompe di calore, sistemi di storage, fotovoltaico e soluzioni di ventilazione.

Resta la continuità operativa



Entrambe le parti hanno concordato garanzie a lungo termine, esclusione di licenziamenti per motivi operativi (3 anni), garanzie di sede per tutti i principali siti di produzione e R&S (5 anni) e per la sede centrale di Allendorf (10 anni). Inoltre, le garanzie assicureranno il futuro a lungo termine della divisione, sfruttando la scala globale per l’approvvigionamento, la logistica, la produzione, la supply chain, lo sviluppo dei prodotti, le vendite e i servizi.

Per celebrare la partnership e riconoscere lo sforzo di squadra di tutti i membri della “famiglia” Viessmann, la società ha stanziato 106 milioni di euro da suddividere come bonus una tantum tra i dipendenti di Viessmann Climate Solutions.

Tutte le attività del Gruppo Viessmann, al di fuori dell’area di business “Climate Solutions”, non sono interessate dalla transazione.

Il Gruppo Viessmann rimane un’azienda familiare indipendente

Il Gruppo Viessmann continuerà a rimanere un’azienda familiare indipendente, di piena proprietà della famiglia imprenditoriale Viessmann.

Per il futuro, l’obiettivo dell’azienda tesesca è costruire un ecosistema che si concentrerà sulla rimozione, la riduzione e la cattura di CO2, andando oltre il settore HVAC.

La famiglia Viessmann reinvestirà i proventi principali della combinazione con Carrier nel Gruppo Viessmann, ma anche una quota significativa destinata alle sue attività filantropiche.

Oggi il Gruppo Viessmann – esclusa l’area di business Climate Solutions – genera un fatturato complessivo di 1 miliardo di euro, comprese le entità non consolidate, con circa 4.000 dipendenti.

(nella foto una abitazione che utilizza tecnologie Viessmann)

