Una tecnologia che attraverso diversi refrigeranti ecocompatibili assorbe l’energia nell’aria per poi trasmetterla all’acqua in modo pulito ed efficiente.

Questa la caratteristica principale delle tre gamme a pompa di calore di Daitsu: 3D SMART, URBAN e SPACE II.

Queste pompe di calore non usano combustibili fossili o altre sostanze pericolose, non producono inquinanti né emissioni nocive per la salute. Inoltre, sono un sistema polivalente: non solo offrono il riscaldamento e il raffrescamento, ma anche acqua calda sanitaria in qualsiasi periodo dell’anno e possono far risparmiare fino al 75% del costo dell’energia elettrica.

Vediamo più nel dettaglio questi tre prodotti, che sono combinabili anche con altre fonti rinnovabili.

3D SMART è la pompa di calore monoblocco compatta, inverter per riscaldamento, raffrescamento tramite pannelli radianti e ventilconvettori. È adatta anche per la produzione di acqua calda sanitaria abbinata a un bollitore. Una delle caratteristiche più importanti è la funzione anti-legionella con produzione di acqua calda sanitaria a 60 ºC. Inoltre, dispone dell’interfaccia per la gestione remota e il controllo Wi-Fi per una programmazione facile tramite display touch o smartphone grazie all’applicazione EWPE Smart.

URBAN è la pompa di calore con design integrato per soddisfare le necessità di climatizzazione e acqua calda sanitaria in casa. Una soluzione ad alta classificazione energetica che utilizza il gas refrigerante R32. Anche per questa gamma una delle caratteristiche più importanti è la funzione anti-legionella con produzione di acqua calda sanitaria a 70 ºC. Un sistema compatto con accumulo di 200 litri e display touch per facilitarne l’utilizzo e la programmazione. Anche questo sistema può essere controllato tramite smartphone o tablet da qualsiasi luogo, grazie all’applicazione EWPE Smart.

Il sistema a pompa di calore multiarea SPACE II di Daitsu è un sistema di tipo split ad alta efficienza e basse emissioni funzionante con gas refrigerante R32. Il massimo risparmio energetico viene garantito anche grazie alla presenza di diverse curve climatiche. La gamma può essere adattata alle esigenze domestiche collegando radiatori a bassa temperatura, scalda salviette, riscaldamento a pavimento e accumulatori di acqua calda sanitaria. Supporta i sistemi di climatizzazione estiva tramite ventilconvettori o raffrescamento a pavimento e pannelli radianti. Può essere controllata da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet utilizzando l’applicazione “Comfort Home”.