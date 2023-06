È ancora possibile candidarsi alla procedura di selezione indetta dall’Ambasciata d’Italia in Israele, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il finanziamento della mobilità in Israele di start-up italiane.

Il programma “Accelerate in Israel”, giunto alla quarta edizione, è realizzato con il contributo finanziario dell’Ambasciata d’Italia in Israele, insieme a Intesa Sanpaolo Innovation Center, all’Ufficio ICE di Tel Aviv e alla Camera di Commercio e Industria Israel-Italia e l’ecosistema israeliano dell’innovazione.

Il bando (allegato in basso) mira a promuovere lo scale-up internazionale di start-up italiane interessate a sviluppare il proprio piano d’impresa nell’ecosistema dell’innovazione israeliana, attraverso un periodo di accelerazione in Israele.

Il Piano dovrà riguardare esclusivamente le seguenti aree: Tecnologie per l’agricoltura e l’alimentazione (Agri and Food tech); Tecnologie per l’ambiente, l’energia verde e le risorse idriche (Clean and Green Energy tech, Water tech); Tecnologie medicali (Healthtech and Biotech); Tecnologie dello Spazio (Space tech).

Il programma avrà una durata di 8 settimane (di cui le prime due in modalità virtuale e le restanti sei in presenza) con un finanziamento forfettario pari a 14mila euro per start-up.

Il finanziamento è inteso come contributo a fondo perduto per le spese relative al periodo di accelerazione in Israele, incluse quelle per i servizi offerti dall’acceleratore compreso, ove possibile, l’alloggio con sistemazione tipo foresteria.

Il programma comprenderà contenuti sia di carattere generale basilari per il successo di ogni nuova iniziativa imprenditoriale, sia approfondimenti specifici relativi al settore di attività di ciascuna start-up. I partecipanti saranno coinvolti in sessioni teoriche e pratiche, assistiti da mentori e tutori, che affronteranno tematiche di strategia aziendale, finanza e marketing.

Saranno considerati requisiti preferenziali: l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale; aver già partecipato a programmi di incubazione e/o accelerazione in Italia o all’estero; inclusione di figure femminili con età inferiore ai 35 anni.

Il programma si svolgerà nell’autunno 2023 in una data che verrà comunicata da parte dell’Ambasciata d’Italia in Israele alle start-up selezionate.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è fissato al 30 giugno 2023 (ore 23,59 di Tel Aviv).

Per informazioni: Ambasciata d’Italia a Tel Aviv

