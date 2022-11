La Regione Veneto assegna contributi per la rottamazione di autoveicoli con contestuale acquisto di mezzi meno inquinanti rivolto a soggetti privati residenti in Veneto.

Per l’attuazione del bando (allegato in basso) sono destinate risorse finanziarie pari a 11.825.396 euro, a valere sul bilancio regionale 2023 “Interventi per il disinquinamento delle Regioni del Bacino Padano – Contributi agli investimenti“.

Possono presentare l’istanza i cittadini con ISEE fino a 50mila euro, che provvedono alla demolizione o rottamazione di autoveicoli e acquistano un nuovo mezzo di classe ambientale EURO 6D Temp o successiva.

Caratteristiche dei veicoli

Il veicolo da rottamare/demolire deve appartenere alla categoria M1, autovettura destinata al trasporto di persone e appartenente alle seguenti classi emissive:

benzina: da Euro 0 a Euro 4

bifuel (benzina/metano, benzina/GPL, gasolio/metano, gasolio/GPL o metano): da Euro 0 a Euro 4

gasolio: da Euro 0 a Euro 5

Il veicolo da acquistare dovrà appartenere sempre alla categoria M1, classe ambientale EURO 6D Temp o successiva, e potrà avere alimentazione elettrica, ibrida, bifuel (benzina/metano, benzina/GPL o metano), benzina o diesel.

Le autovetture dovranno essere di nuova immatricolazione avvenuta in Italia (non sono ammissibili mezzi usati o km 0). Il costo massimo ammesso per l’acquisto della nuova auto è di 40mila euro +IVA.

Intensità del contributo

Il contributo, variabile tra 1.000 e 6.000 euro, è determinato in funzione delle emissioni calcolate secondo il metodo WLTP di CO₂ e le emissioni di PM10 e NOx della vettura da acquistare. Il contributo regionale viene determinato partendo dalla seguente tabella:

L’entità effettiva del contributo regionale viene incrementata in base alla fascia ISEE di appartenenza:

Fascia A (ISEE <25.000 €) = importo moltiplicato per 1,2. In questo caso, il contributo per l’acquisto di un’ auto elettrica è pari a 6mila euro .

(ISEE <25.000 €) = importo moltiplicato per 1,2. In questo caso, il contributo per l’acquisto di un’ è pari a . Fascia B (ISEE tra 25.001 e 40.000 €) = importo moltiplicato per 1,1. Per acquistare un’auto elettrica il sostegno è di 5.500 euro .

(ISEE tra 25.001 e 40.000 €) = importo moltiplicato per 1,1. Per acquistare un’auto elettrica il sostegno è di . Fascia C (ISEE tra 40.001 e € 50.000 €) = importo riportato in tabella, non incrementato. Per l’auto elettrica, sono assegnati 5mila euro.

Il nuovo veicolo dovrà essere acquistato e immatricolato a decorrere dalla data di pubblicazione di questo bando. E’ ammessa la presentazione di una sola istanza per nucleo familiare.

La richiesta di contributo potrà essere presentata sulla piattaforma informatica dedicata fino al 27 dicembre 2022 (ore 12).

Per informazioni: Regione Veneto

