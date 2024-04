La Cina pesa per un terzo del mercato globale delle pompe di calore

La produzione globale di calore rappresenta quasi il 20% del consumo energetico a livello industriale e residenziale. In Cina gli edifici e le industrie pesano per circa un terzo dell’utilizzo globale di calore.

Secondo l’International energy agency (Iea), il consumo di calore negli edifici è cresciuto più rapidamente in Cina che in qualsiasi altro Paese negli ultimi dieci anni, rendendo Pechino il secondo mercato più grande nel settore del riscaldamento degli ambienti e dell’acqua negli edifici, subito dietro agli Stati Uniti, con una domanda di energia per entrambi questi usi che si aggira sui 12 EJ.

Un report Iea pubblicato lo scorso marzo e intitolato “The Future of Heat Pumps in China” (link in basso), realizzato in collaborazione con l’Università di Tsinghua, fornisce una panoramica dello stato delle pompe di calore negli edifici, nell’industria e nel teleriscaldamento in Cina ed esamina il potenziale per accelerarne ulteriormente la diffusione.

Pechino domina il mercato

Questi dispositivi sono infatti considerati fondamentali dagli analisti Iea nel raggiungimento dell’obiettivo della Cina di arrivare al picco delle emissioni di CO2 prima del 2030 e alla neutralità carbonica entro il 2060. Nelle industrie cinesi il consumo di calore è cresciuto del 13% tra il 2010 e il 2022, raggiungendo i 38 EJ, dei quali quasi il 20% è rappresentato dal calore a bassa e media temperatura (inferiore a 200 °C), che è l’intervallo più adatto per i sistemi con pompe di calore.

Pechino rappresenta un terzo del mercato mondiale di questi dispositivi: nel 2023 ne sono stati installati 35 GW, a fronte dei 108 GW globali. Inoltre, le pompe di calore hanno rappresentato l’8% delle vendite di apparecchiature per il riscaldamento degli edifici nel Paese nel 2022, diventando la norma negli edifici nuovi ed esistenti in alcune aree della Cina centrale e meridionale. Parliamo principalmente di pompe di calore aria-aria, l’opzione più conveniente in termini di costi nelle città con estati calde e inverni freddi.

Le pompe di calore installate negli edifici cinesi rappresentano attualmente – con oltre 250 GW – un quarto della capacità installata globale, e coprono circa il 4% del fabbisogno di calore.

Nel mondo intanto gli Stati Uniti si muovono sulla spinta di una coalizione bipartisan di 25 governatori, nota come Climate Alliance, che ha fissato l’asticella a 20 milioni di pompe di calore elettriche residenziali installate entro il 2030, mentre l’Unione europea ha per ora congelato il suo piano da 30 milioni di unità, rimandando il discorso a dopo le elezioni di giugno.

Nell’Announced Pledges Scenario (APS) della Iea, che indica la strada per il raggiungimento della neutralità carbonica cinese, la potenza complessiva installata di pompe di calore deve raggiungere i 1.400 GW entro il 2050, soddisfacendo il 25% del fabbisogno di riscaldamento: ciò vorrebbe dire che ogni anno da qui a metà secolo il Paese dovrebbe installare negli edifici circa 100 GW di pompe di calore.

Un’aggiunta che potrebbe in parte anche risolvere il problema della Cina con il calore disperso: entro la stessa scadenza infatti si prevede che ci saranno 20 EJ di calore di scarto proveniente da centrali termoelettriche, industrie, data center e impianti di trattamento delle acque reflue, due terzi dei quali sarebbero adatti per essere sfruttati dalla pompe di calore, per una potenza complessiva di 650 GW.

In Cina il 35% della produzione globale

Oltre a usufruirne più di qualunque altro Paese, la Cina è anche il più grande produttore di pompe di calore decentralizzate per edifici e potrebbe rapidamente aumentare i volumi per sostenere un’ulteriore crescita. Gli ultimi dati in possesso della Iea sono riferiti al 2022 e vedono Pechino dominare la produzione con il 35% di tutte le pompe di calore vendute quell’anno in tutto il mondo.

Nell’APS della Iea si prevedono inoltre investimenti nell’industria e nell’edilizia che sono destinati ad accelerare la diffusione delle pompe di calore. Negli edifici, gli investimenti annuali devono triplicare fino a raggiungere i 30 miliardi di dollari nel 2030 e quasi quadruplicare entro il 2050, l’equivalente degli investimenti nell’energia eolica nell’Unione Europea e negli Stati Uniti messi insieme nel 2022.

Nel settore dell’industria leggera invece l’aumento della capacità delle pompe di calore su larga scala fino a 30 GW entro il 2050 richiederebbe circa 20 miliardi di dollari.

