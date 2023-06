Christian Montermini è il nuovo Sales Director del Gruppo SunCity, che da anni opera nell’ingegnerizzazione e nell’offerta di soluzioni per l’efficienza energetica, sia nel settore B2B che consumer.

Montermini ha alle spalle una pluriennale esperienza in ruoli chiave nel settore energetico, prima in Enel poi in Enel X, dove ha contribuito a lanciare la start up in Italia sia sul segmento residenziale che in quello industriale.

Negli ultimi anni ha lavorato all’interno del Gruppo Veolia, dove è stato Direttore Commerciale e Sviluppo nel centro Italia per Siram.

Due le business unit che verranno gestite dal nuovo manager:

fotovoltaico su grandi impianti sia su tetto che su terreni industriali e agricoli per le imprese medie e grandi;

fotovoltaico residenziale e per le piccole imprese; il lavoro di questa divisione si focalizzata su installazione e manutenzione di caldaie, wallbox e fotovoltaico per tutti i clienti di A2A energia e non solo, anche con modelli di efficienza energetica in bolletta e noleggio operativo.

Il nuovo Sales Director si occuperà di cogliere le numerose opportunità del settore e di potenziare ulteriormente la quota di mercato del Gruppo in Italia.

Prosegue così il percorso di crescita e potenziamento di competenze del Gruppo SunCity, che da poco ha visto altri due importanti ingressi nel suo team dirigenziale: Dario De Gregorio, Responsabile Persone&Valori, e Augusto Patacchiola, Chief Operating Officer.

Il tour



Ricordiamo che tra pochi giorni partirà il nuovo Efficiency Tour, organizzato da SunCity e A2A. Focus di quest’anno saranno le tecniche di vendita più efficaci per proporre il fotovoltaico.

Il primo appuntamento in calendario è previsto per il 28 giugno 2023 a Milano, dalle ore 16,30, presso lo Starhotels E.c.ho (Viale Andrea Doria, 4).

Per ulteriori informazioni e iscrizioni è possibile visitare il sito web di SunCity.

