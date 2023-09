Da oggi è possibile scaricare gratuitamente sul portale ENEA la nuova versione di Docet, il software semplificato per la certificazione energetica degli edifici residenziali.

Questo strumento è stato realizzato da Enea per gli addetti del settore edilizio, in collaborazione con il Cnr – Istituto per le Tecnologie della Costruzione.

L’applicativo – già utilizzato da oltre 300mila utenti – riguarda gli immobili con superficie fino a 200 mq non soggetti a ristrutturazioni importanti e consente la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE), documento che certifica la prestazione e la classe energetica di un immobile indicando gli interventi migliorativi ed economicamente più convenienti.

L’ultima versione del software (scaricabile dal link in basso) mantiene le caratteristiche originarie, continua a utilizzare un metodo semplificato per eseguire valutazioni standard degli edifici con condizioni climatiche e comportamento dell’utenza standard.

Tra le novità presenti, la possibilità di personalizzare ulteriormente la descrizione dell’immobile con la richiesta di input aggiuntivi per migliorare la caratterizzazione delle superfici trasparenti per il calcolo degli apporti solari.

Nella nuova versione sono stati aggiornati i costi unitari dei combustibili. Ulteriore elemento di novità è costituito da un alert che invita a modificare l’intervento di riqualificazione ipotizzato quando economicamente non conveniente. Il messaggio di avvertimento viene segnalato quando le azioni proposte, sia sull’involucro edilizio che sui sistemi impiantistici, evidenziano tempi di ritorno dell’investimento non sono congrui, ad esempio, quando è superiore alla vita utile degli elementi sostituiti.

Il calcolo della prestazione energetica del sistema edificio-impianti viene effettuato nel pieno rispetto della legislazione energetica nazionale e delle norme tecniche di supporto.

Il suo utilizzo è rivolto a utenti con specifica preparazione, in grado di gestire le fasi di reperimento e inserimento dei dati, sia in caso di opzioni predeterminate dal software che di inserimento manuale.

La nuova versione Docet consente di generare ed esportare un file di interscambio necessario a trasferire gli APE ai sistemi informativi regionali, che a loro volta alimentano il Sistema Informativo nazionale sugli Attestati di Prestazione Energetica (SIAPE) gestito da ENEA.

Per maggiori informazioni su applicabilità, specifiche tecniche, metodologie di calcolo e compilazione del software, un manuale utente è disponibile in download insieme all’ultima versione di Docet.

