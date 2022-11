AIEL nell’ambito del progetto “Legno Energia Nord Ovest” organizza un webinar volto a supportare le imprese che sono interessate ad usufruire dei titoli di efficienza energetica nell’ambito della produzione di calore e freddo da biomasse.

Infatti, con il DM 12 maggio 2021 e l’introduzione della comunicazione preliminare, i certificati bianchi sono diventati uno strumento più snello per l’efficientamento energetico in periodi in cui la crisi energetica ha reso tali interventi una necessità per la climatizzazione e la produzione di calore di processo per aziende e amministrazioni.

L’introduzione della comunicazione preliminare consente, infatti, l’accesso al meccanismo anche per quei progetti che necessitano di effettuare rapidamente l’avvio dei lavori per l’intervento di efficientamento.

Nel corso del webinar, dal titolo “Certificati bianchi per impianti e teleriscaldamento a biomasse. Modalità di accesso e novità per i progetti con urgenza di avvio della realizzazione dell’intervento”, saranno trattate, in particolare, le novità procedurali per le casistiche in cui non è possibile raccogliere dati e informazioni minimi per la presentazione di un progetto a consuntivo. Inoltre, saranno presentate soluzioni tecnologiche per decarbonizzare anche la generazione di freddo utilizzando moderni impianti a biomasse.

L’evento online (vedi pdf), finanziato dal PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, avrà carattere operativo con la presentazione delle procedure e di alcuni casi reali di accesso al meccanismo, lasciando ampio spazio ai quesiti dei partecipanti.

Il webinar Aiel svolgerà giovedì 17 novembre dalle ore 16 alle 18. La partecipazione è gratuita previa iscrizione.

Programma:

Moderazione: V. Francescato, direttore tecnico AIEL

D. Rossi, AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali

Introduzione al meccanismo dei certificati bianchi

V. Barbiero, Tecnerga

Certificati Bianchi per il teleriscaldamento e il calore di processo: casi applicativi

A. Chiggiato, Systema

Produrre freddo con le biomasse, casi applicativi con i Certificati Bianchi

