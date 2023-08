Gestire tutti i finanziamenti in essere con un’unica interfaccia. Questo l’obiettivo della nuova funzionalità del software di Agicap dedicato alla gestione del cashflow (vedi anche Gestione finanziaria nelle rinnovabili: le soluzioni indicate nel white paper di Agicap).

Questa funzione del programma Agicap Cashflow si chiama “Debt Management” e permette di centralizzare la gestione dei finanziamenti, permettendo alle imprese di avere un quadro preciso in tempo reale, anche quando i prestiti sono numerosi e i tassi sono variabili.

L’applicazione permette di prevedere i flussi di cassa in uscita per il pagamento degli interessi e sintetizzare la situazione debitoria nei confronti delle varie fonti di finanziamento, con vantaggi in termini di tempo, riduzione del margine di errore e agevolazione nelle trattative con azionisti, banche e altri finanziatori.

Come funziona

È necessario caricare sulla piattaforma il piano di ammortamento relativo a ciascun finanziamento. Per i prestiti a tasso variabile, il software calcola automaticamente gli interessi da corrispondere a ciascuna scadenza, basandosi sull’Euribor del momento.

Agicap calcola anche il montante rimanente per ogni finanziamento, permettendo di sapere quanto debito rimane da pagare.

Una volta raccolti tutti i dati pertinenti ai finanziamenti, Debt Management permette di gestirli e ordinarli in base a diversi criteri, dalla fonte alle dimensioni, concentrandosi su un determinato periodo o raggruppando i debiti relativi a un particolare progetto.

Oltre ai finanziamenti, Debt Management permette di visualizzare all’interno dello stesso strumento anche le eventuali operazioni di copertura (floor, cap, swap) messe in atto per ridurre i rischi dovuti, ad esempio, al variare dei tassi.

A chi è rivolto

Debt Management ha un pubblico vasto, che non si limita ai CFO delle aziende.

Il target si estende a tutte le figure professionali interessate, a vario titolo, a monitorare la situazione debitoria di un’azienda, dalle banche alle holding.

Debt management è inoltre utile alle aziende in procinto di sostenere ingenti spese in conto capitale – per ingrandire sede e stabilimento, rinnovare macchinari e impianti, investire in immobili e terreni – e che devono quindi ricercare finanziamenti presentandosi sul mercato dei capitali con perfetta trasparenza.

Per tutte queste realtà, Agicap offre anche un servizio di consulenza, assistenza post-vendita e possibilità di personalizzazione.

Per informazioni: https://agicap.com/it/

