Società in liquidazione cede azienda in Vallo della Lucania (SA), località Pattano, potenza 2 MW, comprendente condotte di derivazione dalla presa, edificio della centrale, gruppo turbina generatore trasformatore e tutte le opere idrauliche/elettriche di controllo, monitoraggio e restituzione dell’energia in rete.

Offerte libere irrevocabili d’acquisto entro ore 13.00 dell’11.01.2023; apertura buste ed eventuale licitazione ore 12.00 del 12.01.2023.

Per informazioni, sopralluogo, bando e accesso alla Data Room fare richiesta all’indirizzo pec: sipatscarl@pec.it con documento di identità del richiedente.

Il liquidatore è il dott. Marco Coppin (cell. 328 7167100)

