La società madre di Qcells, Hanwha Solutions, avvierà delle linee pilota per la produzione di celle tandem perovskite-silicio presso lo stabilimento di Jincheon in Corea del Sud.

I test di produzione inizieranno nella seconda metà del 2024 e l’obiettivo dell’azienda è quello di commercializzare le celle entro il 2026.

Per raggiungere questo obiettivo, la struttura pilota di Jincheon lavorerà a stretto contatto con la sede centrale di Qcells dedicata alla tecnologia e l’innovazione situata a Thalheim, in Germania. I moduli fotovoltaici tandem che verranno realizzati con queste celle saranno il 16% più efficienti rispetto ai pannelli TOPCon.

Qcells gestisce già una linea pilota di ricerca e sviluppo dedicato alle celle tandem nel suo stabilimento tedesco e partecipa a un progetto di ricerca quadriennale chiamato PEPPERONI (Pilot line for European Production of PEROvskite-Silicon taNdem modules on Industrial scale), volto a stimolare lo sviluppo di linee di produzione di cellule tandem in Europa.

L’azienda ritiene che l’investimento in attività di ricerca e sviluppo dedicate a questo segmento di mercato possa aprire la strada a Qcells per la produzione in serie di celle tandem in perovskite-silicio, una tecnologia con tasso di efficienza molto più elevato rispetto alle celle solari a sola base di silicio con TOPCon (Tunnel Oxide Passivated Contact) o eterogiunzione.

Secondo alcuni analisti queste celle richiederanno materiali più comuni e facilmente riciclabili, avranno costi tendenzialmente più bassi, oltre a rendimenti più elevati anche ad alte temperature operative.

Innovazione tecnologica e investimenti in casa Qcells

All’inizio del 2023, in collaborazione con Helmholtz Zentrum Berlin, Qcells è riuscita a sviluppare una cella tandem con un tasso di efficienza fino al 29,3%.

Il risultato è stato verificato dal NREL (National Renewable Energy Laboratory), l’istituto di ricerca sulle energie rinnovabili gestito dal Dipartimento dell’Energia (DoE) degli Stati Uniti.

Nel complesso in Corea del Sud, Qcells ha previsto un investimento di 136,5 miliardi di KRW (1,02 mld $) per aumentare la produzione di massa di celle e moduli tandem in perovskite-silicio.

L’attività di ricerca sulla tecnologia delle celle tandem in perovskite-silicio rientra nel più ampio piano aziendale che punta ad aumentare la capacità di produzione annuale di celle e moduli solari a 7,6 GW entro il 2025 in Sud Corea, dato che si va a sommare alla capacità produttiva in US, Cina e Malesia.

(foto in alto: prototipo cella a cui Hanwha Qcells sta lavorando)

