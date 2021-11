L’energia davvero risparmiata è quella che non si consuma, ma sappiamo anche che l’energia è indispensabile per i processi produttivi. Come è quindi possibile far fronte ai recenti rincari?

Se in ambito domestico gli incentivi sono rappresentati dall’ecobonus, le soluzioni per le realtà industriali vanno ricercate nella flessibilità, negli interventi mirati al risparmio energetico e nell’utilizzo più consapevole delle risorse a disposizione.

L’autoproduzione è sicuramente una delle soluzioni più immediate: l’installazione di impianti di cogenerazione o produzione da fotovoltaico può contribuire a rendere l’azienda indipendente dalla rete e dalle fluttuazioni di prezzo, favorendo la partecipazione a progetti di flessibilità energetica promossi da Terna, gestore della rete elettrica nazionale.

Uno di questi progetti è quello delle UVAM – Unità Virtuali Abilitate Miste – un insieme di unità di produzione (programmabili o non programmabili) e di consumo di energia elettrica che, attraverso un aggregatore (BSP – Balance Service Provider), rappresentano un impianto di generazione/consumo virtuale, in grado di partecipare anche al mercato dei servizi di dispacciamento (MSD).

Per le aziende particolarmente energivore una fonte di guadagno può essere rappresentata dal servizio di interrompibilità elettrica, uno dei sistemi di difesa del servizio elettrico nazionale proposto da Terna per il corretto bilanciamento della rete, che punta al coinvolgimento delle unità di consumo connesse in media e alta tensione.

La disponibilità delle imprese a ridurre il proprio prelievo dalla rete entro 200 ms dalla richiesta di Terna (la chiamata non è prevedibile, né programmabile) assicura loro un guadagno determinato da un corrispettivo fisso annuale e da una quota variabile pari a 3.000 € per MW di potenza a cui “si rinuncia” durante ciascun distacco.

Esiste poi un corrispettivo servizio di interrompibilità anche per le realtà aziendali che fanno un grande uso di gas naturale, che presenta le stesse caratteristiche e i vantaggi di quello elettrico.

In questo caso è Snam che, nei mesi invernali, gestisce i distacchi e il coinvolgimento delle unità di consumo per il corretto bilanciamento della rete gas nazionale. La remunerazione per le aziende che aderiscono a questo meccanismo può raggiungere 144.000 euro (considerando un’azienda che ha un consumo quotidiano di 24.000 smc – Standard Metro Cubo)

Ma come è possibile accedere a queste e molte altre opportunità di risparmio e guadagno?

Rivolgendosi ad operatori esperti come Energy Team che opera nel settore energia da 25 anni e mette a disposizione dei propri clienti un team di specialisti per una gestione ottimale dei dati energetici, soluzioni per la flessibilità e il Demand Response.

Energy Team aiuta le aziende a intraprendere un ruolo attivo nel processo di transizione energetica per un sistema sempre più sostenibile e “green” proponendo molteplici servizi di consulenza orientati a offrire soluzioni concrete contro il caro energia.

Per saperne di più visita il sito di Energy Team

