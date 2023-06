Il governo ha deciso di prorogare anche per il terzo trimestre 2023 diverse misure contro il caro-energia per le famiglie e le imprese.

Ieri, martedì 27 giugno, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge (in basso la bozza entrata in Cdm) con “Disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi”.

Il provvedimento, spiega una nota di Palazzo Chigi, al fine di contrastare l’incremento dei prezzi nel settore dell’energia elettrica e del gas naturale, prevede la proroga per il periodo luglio-settembre 2023 delle seguenti misure:

bonus sociale elettrico e gas per i clienti con Isee fino a 15.000 euro o fino a 30.000 euro per le famiglie con più di quattro figli;

riduzione dell'aliquota Iva al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali e per il teleriscaldamento ;

per le somministrazioni di metano usato per combustione per usi civili e industriali e per il ; azzeramento degli oneri di sistema relativi al gas naturale.

In totale, le risorse stanziate ammontano a 775 milioni di euro.

