Mentre è iniziata la corsa a trovare soluzioni a breve e medio-lungo termine per ridurre il più possibile le importazioni di gas russo in Europa – Bruxelles presenterà una nuova comunicazione la prossima settimana e la Iea ha già pubblicato un piano con 10 azioni – il conflitto in Ucraina fa schizzare in alto i prezzi energetici.

Partiamo dal petrolio, che viaggia ormai stabilmente sopra 100 dollari al barile.

Il prezzo del greggio sul WTI oggi, venerdì 4 marzo, si attesta appena sopra 108 $ al barile, il Brent invece supera 110 $ al barile. Per dare un’idea, a dicembre 2020, prima della pandemia, il greggio stava sui 56 dollari al barile, prima di crollare sui 22 a marzo dello stesso anno e per trovare valori paragonabili a quelli attuali bisogna tonare a luglio 2014, quanto il WTI stava a 115 $/b (mentre a giugno 2008 si sono toccati anche i 180 $/b).

Per quanto riguarda i prezzi dei carburanti praticati alla pompa in Italia, il valore medio nazionale per la benzina in modalità self è schizzato a 1,912 euro/litro mentre il diesel, sempre in modalità self, è volato a 1,788 euro/litro (Osservaprezzi carburanti MiSE). Il prezzo medio praticato sale così a 2,039 euro/litro e 1,921 euro/litro rispettivamente per benzina e diesel con rifonrnimento servito.

Passando al gas, il prezzo sul mercato Eu TTF è di 160,82 euro/MWh: per dare un’idea, a gennaio 2020 eravano a circa 9,2 euro/MWh e, prima delle impennate del secondo semestre 2021, negli ultimi 10 anni il picco era stato di circa 24 euro, a novembre 2018.

Il Pun intanto è a 383 euro/MWh a fronte di una media nella settimana 21-27 febbraio di 216,65 euro/MWh (dati Gme). Per fare un confronto, la media del Pun nel 2021, anno in cui si è segnato un record, è stata di 125 euro/MWh, nel 2020, anno del crollo dei prezzi da lockdown, è stata di 38 €/MWh, ma anche nel più “normale” 2019, si era fermata a 52 €/MWh.

