Nel futuro del car sharing occorre più offerta e più domanda: un maggior numero di servizi con più auto in flotta, che servono aree più estese in più città.

Inoltre, è necessaria una maggiore penetrazione dei veicoli elettrici nelle flotte. Questo si traduce in un target al 2030 che vede la triplicazione delle auto in sharing e una flotta 100% elettrica.

Questi sono gli obiettivi strategici per ridurre il numero delle auto in circolazione e l’inquinamento in ambito urbano, proposti dal Rapporto “Lo sviluppo di servizi di carsharing con veicoli elettrici – Soluzioni e proposte” (in fondo all’articolo).

Il Rapporto, elaborato e presentato nei giorni scorsi dall’Osservatorio nazionale sulla sharing mobility e Motus-E, oltre a fare il punto su come promuovere lo sviluppo del car sharing in Italia, avanza una serie di proposte e raccomandazioni di livello nazionale e locale.

La promozione del car sharing elettrico deve tenere conto di alcuni fattori che il sistema sta attraversando, come la crisi pandemica, l’uscita dal mercato di alcuni operatori elettrici (sharen’go, Bluetorino) e l’ingresso di nuovi (LeasysGo a Roma, Milano e Torino).

Secondo i dati presentati dal Rapporto, attualmente la quota di elettrificazione del car sharing in Italia è tornata ai livelli del 2015.

Una delle criticità per la diffusione dell’e-sharing, e della mobilità elettrica in generale, individuate dallo studio, resta il sistema delle infrastrutture di ricarica, non sufficiente e diffusa in maniera poco uniforme sul territorio nazionale.

Infatti, i “distributori” elettrici sono attualmente 9.709 con un totale di 19.324 punti di ricarica e sono localizzati per il 56% nelle regioni del Nord, il 23% in quelle del Centro e solo il 21% in quelle del Sud e nelle Isole.

Per potenziare il car sharing elettrico italiano, il Rapporto definisce degli obiettivi da raggiungere al 2030 e rappresentati nell’immagine.

Gli autori del Rapporto fanno una serie di proposte, che vanno elaborate congiuntamente ad amministrazioni locali, operatori di sharing mobility e rappresentati del settore automotive.

Le proposte a livello nazionale sono:

Target 2025 e 2030 su riduzione ed elettrificazione del parco circolante italiano

Incentivi all’elettrificazione delle flotte condivise

Incentivi all’uso di servizi di car sharing e taxi con veicoli elettrici

Incentivi per infrastrutture di ricarica dedicati agli operatori

Buono mobilità per l’uso dei servizi di sharing mobility in caso di rottamazione di un veicolo inquinante

Trattamenti fiscali favorevoli per il servizio di car sharing

Le risorse pubbliche stimate per incentivare la sostituzione dei veicoli (da termico a BEV), la nuova immissione (di BEV in flotta) e la domanda fino al 2030, ammonterebbero a 377,3 milioni di €.

Invece, per il livello locale si propone anche di ridisegnare le strade, garantendo spazio adeguato a tutte le modalità e tipologie di veicolo (con priorità alla mobilità sostenibile) e promuovere forme di micro-car sharing e car sharing cooperativo con veicoli elettrici.

Le stazioni ferroviarie dovranno ricoprire il ruolo di hub della mobilità condivisa ed elettrica, che dovrà essere supportata da una rete di ricarica adeguata e ben pianificata. Per questo, lo studio propone parcheggi con:

punti di ricarica “lenti” o “rapidi” (dai 7 ai 22 kW) in corrente alternata dedicati al car sharing, in particolare nelle zone più periferiche dell’area di esercizio;

(dai 7 ai 22 kW) in corrente alternata dedicati al car sharing, in particolare nelle zone più periferiche dell’area di esercizio; punti di ricarica “veloci” o “ultraveloci” (dai 50 ai 150 kW) in corrente continua nei punti con maggior richiesta del servizio per facilitare il cosiddetto «biberonaggio» dei veicoli nei momenti di massimo utilizzo.

Rapporto Motus-E

Webinar di presentazione del Rapporto

