“Tempi brevi” e nessuna ulteriore consultazione.

“Tempi brevi” per le regole, in modo da far partire le aste entro fine anno come necessario e nessuna ulteriore consultazione: i valori di remunerazione rimarranno quelli proposti nel documento di consultazione.

Lo ha reso noto ieri il presidente di Arera Stefano Besseghini, alla conferenza stampa che ha preceduto la presentazione della relazione annuale.

L’Autorità per l’energia intende rendere operativo il capacity market appena approvato rapidamente in quanto strumento “indispensabile” anche per il phase-out del carbone, ha spiegato anche la componente del collegio Clara Poletti rispondendo a una domanda sulle nuove centrali peaker a gas che Enel e altri vogliono realizzare.

D’altra parte, ha sottolineato poi Besseghini nel discorso di presentazione della relazione, “se la transizione energetica vede sicure protagoniste le fonti rinnovabili, è generalmente condiviso che il gas sia un ineludibile vettore di transizione in grado di assistere i sistemi energetici nella conversione da tecnologie più emissive”.

Uno dei dibattiti più accesi per il potenziale impatto in termini di costo delle infrastrutture è certamente quello della rilevanza del gas nel medio periodo e della sostenibilità delle relative infrastrutture. L’Autorità ritiene che “le infrastrutture gas rappresenteranno anche nel medio termine un investimento rilevante e strategico, in grado di garantire quella stabilità e diversificazione della fornitura che ancora rappresenta un elemento di sicurezza per ogni sistema energetico”.

Al tempo stesso tempo, ha spiegato Besseghini, l’Arera “riconosce che il processo di elettrificazione dei consumi determinerà una notevole pressione in termini di switching tecnologico, soprattutto in quelle situazioni in cui condizioni climatiche e difficoltà logistiche nella realizzazione delle reti di distribuzione gas renderanno sfavorevole il bilancio costi-benefici.”

Insomma il gas resta centrale, ma si guarda anche avanti: l’Autorità, ha spiegato il presidente, “intende completare l’adeguamento del disegno del mercato dei servizi di dispacciamento a quello europeo, preservando tuttavia la gestione centralizzata e co-ottimizzata del sistema da parte di Terna. In tale ambito le unità di consumo, produzione e stoccaggio precedentemente escluse dal mercato del dispacciamento – rinnovabili non programmabili e generazione distribuita, accumuli, veicoli elettrici – potranno fornire risorse per i servizi anche tramite forme di aggregazione, fermo restando il principio della neutralità tecnologica e tenendo conto dei risultati derivanti dai progetti pilota.”

