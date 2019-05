29 Maggio 2019

Due istanze al Minambiente presentate da Snowstorm per centrali a Melfi e a Termoli.

Aspettando il capacity market e in vista del phase out del carbone previsto per il 2025, i produttori si stanno attrezzando per realizzare nuova potenza termoelettrica flessibile a gas.

Dopo i 3,2 GW annunciati da Enel e i 301 MW da A2A , la bergamasca Snowstorm ha infatti depositato al Ministero dell’Ambiente la richiesta per 334 MWt di nuova potenza in due impianti, a Melfi e Termoli.

Il progetto a San Nicola di Melfi – leggiamo dalla documentazione – prevede la modifica della centrale termoelettrica ex-BGIP, oggi smantellata, mediante l’installazione di 5 motori endotermici, alimentati a gas naturale, ciascuno della potenza elettrica di 18,7 MW e termica di circa 37 MWt, per complessivi 185 MWt.

Anche a Termoli si prevede la modifica di una centrale termoelettrica ex-BGIP smantellata, qui i motori a gas naturale, sempre da 18,7 MW elettrici e 37 termici ciascuno, saranno 4 per complessivi 148 MWt.

Entrambe le installazioni, si spiega, “opereranno nel settore denominato capacity market del mercato elettrico” e contribuiranno “all’esigenza rilevata essere fondamentale dalla SEN 2017 di preservare la rete elettrica nazionale dalle fluttuazioni nella produzione di energia elettrica derivanti dalle fonti rinnovabili non programmabili (quali gli impianti eolici o fotovoltaici): i motori saranno infatti in grado di andare a regime in breve tempo e di adattarsi repentinamente alle variazioni di richiesta di potenza della rete.”