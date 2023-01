Il 22 dicembre, l’Associazione tedesca dell’industria solare (BSW), SolarPower Europe e l’Associazione ucraina per l’energia solare (ASEU) hanno lanciato una campagna di donazioni, “Solar Supports Ukraine“, per sostenere l’infrastruttura energetica dell’Ucraina e i cittadini ucraini.

I promotori dell’iniziativa ricordano che l’invasione russa dell’Ucraina infuria da oltre 10 mesi e con l’inverno il sostegno costante all’Ucraina è più importante che mai. Già fino al 2 agosto 2022, più di 140.000 edifici residenziali in Ucraina sono stati distrutti. Oltre la metà delle infrastrutture energetiche e degli impianti di produzione di elettricità ucraini sono stati danneggiati e distrutti a seguito di attacchi missilistici russi.

SolarPower Europe aveva condannato la guerra russa contro l’Ucraina e ha invitato la comunità solare a mobilitare il sostegno alla resistenza ucraina.

L’obiettivo della campagna “Solar Supports Ukraine“ è raccogliere 300.000 euro per finanziare l’installazione di pannelli solari per scuole e ospedali e rimorchi solari off-grid.

Le donazioni saranno utilizzate da RePower Ukraine Charitable Foundation per acquistare attrezzature solari che sono urgentemente necessarie in loco.

Alcuni progetti da sostenere sono:

Impianti solari fotovoltaici per 3 ospedali ucraini

Rimorchi solari mobili per ospedali e comuni nei territori liberati

Ricostruire la scuola di Irpin con il solare

Caricabatterie solari, batterie mobili e powerbank per restare connesso

Artem Semenyshyn, CEO dell’Associazione per l’energia solare dell’Ucraina (ASEU), ha dichiarato: “L’Associazione ucraina per l’energia solare è orgogliosa di lanciare la campagna ‘Solar Supports Ukraine’ insieme alle associazioni europee dell’industria solare. La campagna mira a fornire benefici di energia solare alle persone bisognose in tutta l’Ucraina. L’energia solare ha un grande potenziale per fornire elettricità e calore dove la fornitura centralizzata non è possibile a causa della guerra. Ogni kilowatt solare è importante. La RePower Ukraine Charitable Foundation è il nostro partner ucraino chiave per l’attuazione del progetto”.

Walburga Hemetsberger, CEO di SolarPower Europe, ha dichiarato: “SolarPower Europe è onorata di prendere parte a questa importante campagna. Le infrastrutture ucraine sono state decimate in questa guerra e non è mai stato così importante sostenere gli ucraini. Con la campagna “Solar Supports Ukraine”, stiamo svolgendo un piccolo ruolo nell’incrementare l’energia solare ma, soprattutto, nel garantire che le scuole e gli ospedali possano funzionare durante un periodo invernale difficile. Ogni piccola donazione farà una grande differenza”.

Per informazioni e donazioni: Campagna “Solar Supports Ukraine. Help keep the lights on in Ukraine”

Potrebbe interessarti anche: