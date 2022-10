Entro il 2035 quasi tutti i nuovi camion elettrici per il trasporto merci, anche a lungo raggio, saranno più economici di quelli diesel, a parità di distanza percorsa e quantità trasportate.

È quanto indica un nuovo studio condotto dalla società di ricerca indipendente olandese TNO e commissionato da Transport & Environment (T&E) e Agora Verkehrswende.

Performance complessive



Il 99,8% dei nuovi camion elettrici per il trasporto merci sarà più economico da possedere e gestire entro il 2035 rispetto ai camion diesel, pur trasportando lo stesso peso di merci sulla stessa distanza e durata del viaggio, secondo lo studio.

Nella maggior parte dei casi, i camion elettrici batteranno i camion diesel sul costo totale di proprietà anche prima del 2035.

Il piccolo divario rispetto al 100% può essere facilmente colmato da pochi camion che fanno una sosta in più, oltre a quella prevista dalla legge, per ricaricare le batterie. Anche con questa sosta aggiuntiva, sarebbero comunque più economici da acquistare e gestire, precisa il rapporto, consultabile dal link in fondo a questo articolo.

“Più economici, più forti, con più autonomia. I legislatori dell’Ue possono fissare la scadenza del 2035 per raggiungere le vendite a emissioni zero con la certezza che i camion elettrici batteranno sempre i camion diesel. Ciò ridurrà i costi per gli autotrasportatori e ripulirà il trasporto su strada, consentendo ai produttori europei di camion di mantenere la loro leadership globale”, ha detto Fedor Unterlohner, responsabile del trasporto pulito di T&E.

Obiettivi più ambiziosi per il taglio delle emissioni

Ma per raggiungere quasi il 100% delle vendite entro il 2035, è necessario anche un innalzamento dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di CO2 dell’Ue per i produttori di camion, pari a -65% nel 2030, sottolinea il rapporto.

Mantenendo gli attuali obiettivi climatici europei per i produttori di camion, nel 2035 circoleranno solo 1,3 milioni di camion a emissioni zero in meno. Al contrario, standard Ue più severi a partire già da questo decennio costringerebbero i produttori a rispettare i loro impegni di elettrificazione.

Già oggi, la maggior parte dei camion a zero emissioni nel segmento delle consegne urbane batte il diesel in termini di costi e capacità, ma gli obiettivi poco ambiziosi per i produttori di camion fanno sì che i mezzi a più lunga percorrenza e volume non vengano forniti ai trasportatori.

Autonomia e capacità

Lo studio dimostra che i camion elettrici per il trasporto merci saranno all’altezza dei loro equivalenti diesel anche per quanto riguarda la distanza percorsa.

Lo studio evidenzia che quasi tutti i camion merci in Europa percorrono meno di 800 km al giorno, una distanza che rientra nel raggio d’azione dei più recenti camion elettrici a batteria, se ricaricati durante le pause obbligatorie per i conducenti.

Anche i camion elettrici a lungo raggio e più grandi saranno in grado di trasportare lo stesso peso di merci del diesel entro il 2030, poiché il peso della batteria è compensato dall’eliminazione del motore e da una franchigia di due tonnellate per i veicoli a emissioni zero prevista dalle norme comunitarie.

“I progressi verso la neutralità climatica dei trasporti non sono così rapidi come potrebbero essere. Per questo è ancora più importante sfruttare appieno il potenziale tecnico ed economico del trasporto merci su strada a zero emissioni fin dall’inizio”, ha detto Wiebke Zimmer, vicedirettore di Agora Verkehrswende.

“Oltre a standard più ambiziosi per la CO2 degli autocarri, ciò richiede anche ulteriori misure come sussidi all’acquisto e pedaggi basati sulla CO2”, ha aggiunto.

Lo studio ha preso in considerazione anche i camion alimentati con celle a combustibile, prevedendo che rappresenteranno lo 0,02% del totale nel 2040.

Nei prossimi mesi la Commissione europea presenterà una proposta di innalzamento degli obiettivi climatici per i veicoli pesanti.

Il seguente documento è riservato agli abbonati a QualEnergia.it PRO:

Prova gratis il servizio per 10 giorni o abbonati subito a QualEnergia.it PRO

Potrebbe interessarti anche: