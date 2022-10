Sono aperte le iscrizioni gratuite al webinar “100% renewable heating with existing solutions: Italy RHC-ETIP national roundtable” che, nonostante il titolo inglese, si svolgerà interamente in lingua italiana, dalle ore 10 alle 12,30 di giovedì 27 ottobre 2022.

L’incontro è organizzato dalla “European Technology and Innovation Platform on Renewable Heating and Cooling” e sarà moderato da Riccardo Battisti di Ambiente Italia, collaboratore di QualEnergia.it.

Dopo una prima sessione introduttiva, che vedrà un inquadramento politico e normativo da parte di Livio De Santoli e Gianni Girotto, la tavola rotonda presenterà i più recenti sviluppi e le tendenze nel settore del riscaldamento e raffrescamento da rinnovabili, esplorando le soluzioni tecnologiche come il solare termico, i sistemi di incentivazione, il potenziale degli accumuli termici anche di grande taglia, nonché il ruolo del teleriscaldamento.

Due casi studio relativi a impianti solari termici di grande taglia a servizio di utenze industriali e di teleriscaldamento saranno poi presentati nella successiva sessione.

L’evento si chiuderà con una discussione che coinvolgerà i relatori e i partecipanti sulle principali questioni aperte relative all’impiego delle rinnovabili per riscaldamento e raffrescamento.

La tavola rotonda, che avrà luogo esclusivamente online, prevede la registrazione obbligatoria a questo link.

Il programma (pdf)

