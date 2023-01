La Regione Calabria promuove la creazione di un elenco regionale degli operatori economici abilitati alla fornitura e posa in opera degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili.

Le imprese che parteciperanno ai prossimi avvisi pubblici della Regione dovranno individuare, all’interno dell’elenco fornitori, i soggetti cui rivolgersi per la fornitura dei beni e servizi oggetto degli interventi finanziabili.

L’avviso pubblico di manifestazione di interesse (allegato in basso) riguarda anche la fornitura di servizi tecnici – come la progettazione e la direzione lavori – connessi alla fornitura e posa in opera degli impianti di energia elettrica rinnovabile.

Una volta entrati nell’elenco, e selezionati dai beneficiari dei successivi bandi regionali, gli operatori economici dovranno impegnarsi a effettuare un sopralluogo presso il sito di installazione dell’impianto, per verificare i parametri necessari (superficie utilizzabile, potenza installabile, ombreggiamenti ecc.).

A seguito del sopralluogo, l’operatore dovrà predisporre e fornire la documentazione progettuale e relativa ai parametri di valutazione tecnica, richiesti dalla Regione Calabria ai beneficiari degli avvisi pubblici, comprensiva dei preventivi contenenti i costi per la fornitura e posa in opera di:

impianto fotovoltaico, includendo moduli, inverter, strutture di sostegno, manodopera e quant’altro renda l’opera conclusa e completa sistemi di accumulo per impianti fotovoltaici comprensivo di manodopera spese tecniche

Successivamente, gli operatori dovranno fornire i beni e servizi previsti, supportando i beneficiari degli Avvisi Pubblici anche in fase di presentazione della richiesta di incentivo.

Le domande di adesione saranno esaminate in base all’ordine cronologico di ricevimento, a seconda della ricevibilità e ammissibilità delle candidature.

Per essere inseriti nell’elenco regionale dei fornitori, gli operatori economici possono già partecipare alla manifestazione di interesse, attraverso la piattaforma web dedicata. La data di scadenza dell’avviso sarà comunicata sul sito di Calabria Europa e di Fincalabra S.p.A.

Per informazioni: Calabria Europa

