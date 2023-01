il sostegno dei governi alla transizione energetica è aumentato ulteriormente in diversi paesi, compresa l’approvazione dell’Inflation Reduction Act negli Stati Uniti, m a la portata della sfida della decarbonizzazione suggerisce che è necessario un maggiore impegno a livello globale per facilitare l’autorizzazione e l’approvazione di progetti e investimenti low carbon;

il petrolio continua comunque a svolgere un ruolo importante nel sistema energetico globale per i prossimi 15-20 anni in tutti e tre gli scenari;

le prospettive per il gas naturale dipendono dalla velocità della transizione energetica, con l’aumento della domanda nelle economie emergenti, via via che crescono e si industrializzano, compensata dal calo della domanda nei Paesi più sviluppati;

