È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Prezzi, il provvedimento con cui il MiTE ha aggiornato i tetti massimi dei prezzi di materiali e prodotti impiegati per gli interventi di riqualificazione energetica agevolati fiscalmente.

Il decreto, ricordiamo, si applica in particolare ai beni indicati nell’allegato A del provvedimento (allegato in basso) e vale per tutti gli interventi di efficienza energetica che fruiscono dei bonus edilizi (tra cui Superbonus, Ecobonus, Bonus casa, Bonus facciate), ai fini della asseverazione della congruità delle spese, sia in caso di fruizione diretta della detrazione, sia quando si esercita una delle due opzioni alternative (sconto in fattura, cessione del credito).

I nuovi massimali di spesa si potranno utilizzare per i titoli edilizi presentati dal 16 aprile, ovvero – come prevede il decreto – 30 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta il 16 marzo scorso).

