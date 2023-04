Il servizio studi della Camera dei deputati ha pubblicato un dossier sulle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi, aggiornato con tutte le ultime novità sul Superbonus e gli altri bonus che riguardano il settore edile.

In particolare, il documento evidenzia, per ogni tipologia di intervento, i limiti di spesa agevolabili, l’aliquota di detrazione, il termine previsto per la realizzazione dei lavori, i riferimenti normativi nonché gli adempimenti necessari ai fini dell’applicazione delle detrazioni.

C’è infine una sezione dedicata al regime dei pagamenti e agli strumenti della cessione del credito fiscale e dello sconto in fattura.

Diverse novità in tema di Superbonus, ricordiamo, sono previste dalla legge 38/2023 che ha convertito il cosiddetto “decreto Cessioni” (dl 11/2023).

Tra queste, la proroga del 110% per le villette fino al 30 settembre 2023, a condizione di aver completato almeno il 30% dei lavori complessivi allo scorso 30 settembre 2022.

Potrebbe interessarti anche: