L’Enea ha pubblicato la nuova edizione, aggiornata a ottobre 2023, del Poster riepilogativo delle detrazioni fiscali in vigore per gli interventi edilizi in abitazioni, condomini ed edifici non residenziali.

Il documento per ciascuna misura di incentivazione riporta, tra le altre cose, la percentuale di detrazione applicabile, il limite di spesa, le scadenze entro cui pagare gli interventi, la tipologia di bonus, chi può usufruirne, l’elenco degli interventi ammissibili, la possibilità o meno di cedere il credito e quella di chiedere lo sconto in fattura.

