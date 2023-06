Con la pubblicazione della circolare 17/E l’Agenzia delle entrate completa l’aggiornamento delle informazioni che riguardano i vari bonus edilizi.

Il documento (che fa seguito alle circolari 14/2023 e 15/2023), prosegue la raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta e crediti d’imposta, per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l’apposizione del visto di conformità per l’anno d’imposta 2022.

La nuova circolare, spiega l’organo ufficiale delle Entrate, Fisco Oggi, contiene le principali disposizioni normative, le risposte agli interpelli e le consulenze giuridiche in tema di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, Sismabonus, bonus facciate, bonus mobili, bonus verde, Ecobonus e Superbonus.

Inoltre, fornisce ulteriori chiarimenti, in linea con gli interventi normativi che hanno ritoccato la materia e con le risposte ai quesiti posti dai contribuenti, in sede di interpello o da Caf e professionisti abilitati.

Contiene poi l’elenco di tutti i documenti che i contribuenti devono esibire al Caf o al professionista abilitato, al fine dell’apposizione del visto di conformità e che possono essere richiesti in sede di controllo documentale. L’esposizione segue l’ordine dei quadri del modello 730/2023, consentendo una facile consultazione.

