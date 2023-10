Da oggi, 19 ottobre, fino al 2 novembre 2023, si possono presentare le domande per l’incentivo per i privati che rimborsa l’80% delle spese per installare un punto di ricarica per veicoli elettrici.

Parliamo del cosiddetto Bonus Colonnine domestiche: appunto un contributo pari all’80% del prezzo di acquisto e posa delle infrastrutture per la ricarica di auto, moto e altri veicoli alimentati a energia elettrica, come ad esempio colonnine o wall box.

Ne possono beneficiare le persone fisiche residenti in Italia e i condomìni e non si tratta di una detrazione fiscale: la somma viene erogata direttamente sul conto corrente.

Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e fino a 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali.

La misura è finanziata con 80 milioni: 40 milioni per il 2022 e 40 milioni per il 2023.

Per gli interventi realizzati nel 2022 (nel solo periodo che va dal 4 ottobre al 31 dicembre), come detto, le domande si potranno presentare da oggi al 2 novembre.

Per le colonnine installate nel 2023, le date per le richieste verranno invece comunicate con successivi avvisi del Mimit.

Le domande vanno fatte tramite la piattaforma online gestita per conto del ministero da Invitalia (link sotto). Saranno ammesse secondo l’ordine cronologico di presentazione e, come detto, il contributo sarà accreditato direttamente sul conto corrente indicato dal beneficiario nell’istanza.

La piattaforma per le domande

Per maggiori informazioni, dal sito Mimit:

Potrebbe interessarti anche: