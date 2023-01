BISOL Group, il più grande produttore europeo di moduli fotovoltaici di qualità premium, punta ancora sull’innovazione.

Dopo le vendite record nel 2022, da quest’anno saranno sul mercato i nuovi moduli M10 con 10 busbar thin-wire, che assicureranno maggiore potenza, efficienza e prestazioni di temperatura superiori.

Il primo lotto di moduli BISOL Duplex BDO nella versione full-black da 400-420 Wp (foto in alto), best-seller di BISOL Group, sarà disponibile già a febbraio assieme alla relativa versione senza cornice, BISOL Laminate.

I primi moduli BISOL BBO (di dimensioni maggiori), BISOL Bifacial e BIPV saranno invece sul mercato a partire da marzo.

L’ulteriore vantaggio dei nuovi moduli bifacciali è la scatola di giunzione più piccola e di forma differente, che riduce ancor più l’ombreggiamento rispetto alla generazione M6.

La potenza nominale dell’unico modulo al mondo che garantisce il 100% della potenza di uscita per 25 anni, il BISOL Supreme™, è già nota e sarà pari a 400 Wp.

I moduli colorati BISOL Spectrum, progettati per integrarsi in armonia con edifici e tetti di vari tipi e stili, soprattutto in contesti storici e paesaggistici, saranno infine disponibili entro aprile 2023.

Potrebbe interessarti anche: