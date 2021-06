Bird & Bird e Rödl & Partner hanno assistito, rispettivamente, la Plan A Energy, il ramo di sviluppo del gruppo Pensato & Partners e Pacifico in relazione agli accordi di sviluppo di due impianti fotovoltaici da realizzare in Puglia per una potenza complessiva di circa 91 MW.

Ai sensi degli accordi di investimento e sviluppo raggiunti tra le parti, Pensato & Partners si occuperà delle attività di sviluppo e progettazione dei progetti per conto di Pacifico che presterà il supporto finanziario in qualità di investitore.

Bird & Bird ha assistito Pensato & Partners con il team del partner Pierpaolo Mastromarini guidato dal senior associate Daniele Pompei con il supporto di Arianna Mauri.

Rödl & Partner ha assistito Pacifico con un team composto dal partner Gennaro Sposato nonché da Barbara Mateos Frühbeck e Lorenzo Massaro, rispettivamente senior e junior associate.